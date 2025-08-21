昨年7月に日本デビューを果たした韓国の6人組ボーイグループ「BOYNEXTDOOR」が21日、都内で「JP 2nd Single『BOYLIFE』発売記念ショーケース」を開催した。

23年5月に韓国デビューし、昨年7月に日本デビューを飾った人気グループ。この日はファンのかけ声と一体となりながら、初の日本オリジナル曲「Count To Love」など3曲を日本語バージョンで歌唱した。SUNGHO（ソンホ、21）は「ワンドア（ファンの呼称）が応援してくれる声がすごい聞こえました」と感謝し、WOONHAK（ウナク、18）は「まだ日本語上手じゃないです」としつつも「声が小さいですね。皆さん叫べー！」と慣れた様子であおる一幕もあった。

「Count−」について、リーダーのJAEHYUN（ジェヒョン＝21）は「ユニークで力強いリズムがすてきなバンドサウンドの曲。数を数える歌詞がポイント」とアピールした。同曲のミュージックビデオには俳優の板垣李光人（23）が出演しており話題を呼んでいる。WOONHAKは「（MVの）李光人さんがかっこいいという声が多くて、少し焼きもちをやきました」とジョークを飛ばし、JAEHYUNも「僕も分かる！でもだめだよ！」と浮気NGを呼びかけた。