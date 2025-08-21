元広島監督・達川光男氏（70）が江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。東京六大学でのプレーに憧れ、明大進学を目指したが、断念することになった理由を明かした。

広島商で捕手として全国制覇。当時人気絶頂だった東京六大学でのプレーを目指した。

志望した法大は推薦枠が埋まってしまったため、明大のセレクションを受けることを決意した。

広島商の同期と2人で2日間、明大の練習に参加すると、島岡吉郎監督（当時）から「野球が上手じゃなあ。英語を勉強せえ」と声をかけられたという。

なぜ英語なのかはいまだに分からないが、島岡監督から「もう（練習は）ええから風呂入って帰りなさい」と言われた。

達川氏が言われた通り、合宿所の風呂に入っていると「あいつら。広島のヤツ、親父（島岡監督）より先に風呂入ってるぞ」と文句をいう声が聞こえてきた。

そして「…入学したら楽しみにしとくわ」とボソボソっと続いた。

達川氏は「うわっ。これはいけんわ」と怖じ気づき、同期と「明大は諦めよう」と話し合ったという。

広島に戻った達川氏は東洋大に進路を変更した。

江川氏に「明大を諦めた理由は風呂に入ったからなのね？」と確認された達川氏は「そう。受験はしたから。通ったかは知らないけど」と振り返った。