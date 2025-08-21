◇プロボクシング 54・5キロ契約8回戦 坂井優太《KO5回2分47秒》ヤン・チュンフア（2025年8月21日 後楽園ホール）

長いリーチを生かした右ジャブと素早いステップインでヤンを翻弄（ほんろう）。変則的な動きで前に出る相手に苦戦し、右アッパーや右ストレートを被弾する場面もあったが、5回にワンツーから連打につなげダウンを奪うと、相手陣営がタオルを投入し危険を申し出た。

完勝にも“モンスター2世”に笑顔はなかった。「ここでこんなに手こずるようでは上には行けない。30点」と自己採点はかなり厳しめ。ダウンシーンにも「あのときは倒す気持ちは全然なかった。8ラウンド判定勝ちでもいいと思っていた」と苦笑い。父・伸克トレーナーが「全部KOで勝つよりも、一発も打たせずに勝つ方が強いと思っている」と理想像を明かすと、坂井自身も「倒すところで魅せるのもそうだが、自分は避け方やステップを見てもらいたい。その面で言えば今日はあまり魅せられなかった」と反省した。

それでもこれまで2回以内に相手を倒してきたが、この日はプロ最長の5ラウンドを経験。「パワーもスタミナも問題なかった」と振り返りながら「試合の中では初めてパンチをもらう感覚も味わえた」と思わぬ“収穫”も口にした。

試合ごとに大器の片りんを20歳の逸材。サウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官もラブコールを送っており、同氏が12月27日に同地で計画する「リヤド・シーズン」に坂井を参戦させたい意向を示している。

「大きな話も来ているが、変わらずにやっていきたい」と話しながら「時差も感じないし、どこでも寝られる」と冗談めかし、アマチュア世界大会時のスペイン遠征以来の海外戦に前向き。「今日みたいな展開にならないようにここから12月までしっかり仕上げたい。自分の動きをしっかりするというところだけ」と自らに言い聞かせた。