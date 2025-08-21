【ギャグ漫画】「我が家の恥だ！」通信簿を見た父親が息子に激怒！名家に求められた本当の資質に読者も読者も納得【作者インタビュー】
5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)が描く創作ギャグ漫画「名家の跡取り」は、息子を叱る父親の意外な理由を描いた作品だ。
■「なんだこの通信簿は！」成績じゃない、息子を叱る本当の理由
物語は、父親が通信簿を見て「なんだこの通信簿は！」と息子を叱るところから始まる。しかし息子は、テストがほとんど100点だったことをアピールする。すると父親は、「名家の跡取り」たるもの、必要なのはテストの点数ではないと言い放つ。その理由とは一体何なのだろうか。
伊東さんがこれまでXに投稿した作品は、描き下ろしを加えてKindleで無料公開中だ。「毎日描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と話す伊東さんだが、「毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業している」と制作への意欲を見せる。読者からのいいねやリポスト、リプライがモチベーションに直結するため、応援の反応が励みになると話した。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
