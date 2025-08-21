名家の跡取り


【漫画】本編を読む

5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)が描く創作ギャグ漫画「名家の跡取り」は、息子を叱る父親の意外な理由を描いた作品だ。

■「なんだこの通信簿は！」成績じゃない、息子を叱る本当の理由

名家の跡取り01


名家の跡取り02


名家の跡取り03


名家の跡取り04


名家の跡取り05


物語は、父親が通信簿を見て「なんだこの通信簿は！」と息子を叱るところから始まる。しかし息子は、テストがほとんど100点だったことをアピールする。すると父親は、「名家の跡取り」たるもの、必要なのはテストの点数ではないと言い放つ。その理由とは一体何なのだろうか。

Xに投稿された本作は、7.4万いいねを獲得するほど大きな反響を呼んだ。作者の伊東さんは「想像以上にいろいろな方に見ていただけてうれしいです！」と率直な感想を語る。多くの人に支持された理由を自己分析してもらったところ、「堅物親父かと思いきや実は善人でしかも柔軟な考え方ができる、というギャップがウケたのだと思う」と話す。実はよい父親というオチと、それを冷静に分析する息子の構図が読者の心を掴んだようだ。

伊東さんがこれまでXに投稿した作品は、描き下ろしを加えてKindleで無料公開中だ。「毎日描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と話す伊東さんだが、「毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業している」と制作への意欲を見せる。読者からのいいねやリポスト、リプライがモチベーションに直結するため、応援の反応が励みになると話した。

取材協力：伊東(@ito_44_3)

