ÂæÉ÷12¹æ¾åÎ¦¤Î¼¯»ùÅç¸©¤ÇÂç±«¤Ë¡¡»§ËàÃÏÊý300¥ß¥êÍ½ÁÛ¡¡ÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀîÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
ÂæÉ÷12¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷12¹æ¤Ï¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ»ÔÉÕ¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»ÔÉÕ¶á¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»§ËàÃÏÊý¤Ç300¥ß¥ê¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç200¥ß¥ê¤Ç¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£