¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÂçÇÔ¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤â¡Ä¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Øµ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ö£²¾¡£±ÇÔ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£±Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£±£°¤ÇÂçÇÔ¡£Ï¢¾¡¤¬¡Ö£´¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬¡Ö£³¡¦£µ¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤¬½é²ó»°¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤â£²²ó¤ËµÞÊÑ¡£°ì»à¸å¤«¤é£²°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢Â³¤¯¼ã·î¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁê¼êÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÏÆó»àËþÎÝ¤«¤é¹²¬¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£²¼ºÅÀ¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÀ¾Àî¤Ë¤â£µ¹æ£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó£²²óÅÓÃæ£·¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÁá´ü¹ßÈÄ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ÎÅê¼ê¿Ø¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡££µ²ó¤Þ¤Ç¤ËÂçÎÌ£±£°¼ºÅÀ¤·»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡££²²óÆó»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤òÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¡¢£³²ó°Ê¹ß¤âÄÀÌÛ¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤â¤¢¤êµÜ¾ë¹ßÈÄ¸å¤Î£·²ó°Ê¹ß¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÇÔ¤Ö¤ê¤Ë»î¹ç¸å¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï¤Í¡£Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ»ÀÁÇ¡Ê¥«¥×¥»¥ë¡ËÆþ¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÀÆü¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ë¤¬Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£ÀÜÀï¤è¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÌÀÆü¤ËÎ×¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëº£Æü¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤·¡£¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤«¤é¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«£²¾¡£±ÇÔ¡£¤Þ¤¢£³¤Ä¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£²ó¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£³Ï¢Àï¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë£²¾¡£±ÇÔ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÊý¤¬·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤ÆµÕ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤³¤ì¤ò¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡£¡Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡Ë¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡££²²ó¤Ë£¸ÅÀ¡Ä¡£¤½¤ê¤ã¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Êµ¢¤ê¤Î¡Ë½ÂÂÚ¤ò¶²¤ì¤Æ¡£²¶¤âµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤âÌÀÆü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏÍâÆü¤Î·èÀï¤ËÈ÷¤¨¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£