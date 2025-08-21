◇プロ野球パ・リーグ ロッテ12-10楽天（21日、ZOZOマリン）

両チーム合わせて6ホーマーを含む20安打の乱打戦となり10安打12得点を挙げたロッテが楽天に勝利しました。

初回、2アウトから郄部瑛斗選手がセンターへの3ベースを放ち、いきなり2アウト3塁のチャンスを作ると、続く山口航輝選手が自身初3試合連続のホームランとなるレフトへの先制2ランを放ち、幸先のよいスタートを切りました。

2点リードで迎えた3回、プロ初先発となった吉川悠斗投手が武藤敦貴選手にレフトへのタイムリー2ベースを浴び、1点差に詰め寄られますが4回、ロッテ打線が爆発。先頭の郄部選手がセンターへのヒットで出塁すると、続く山口航輝選手が2打席連続となる2ランを放ち、さらにリードを広げます。その後も相手のエラーも重なり、友杉篤輝選手がタイムリー2ベース、打者が一巡し、郄部選手もタイムリーでさらに６点を追加します。ここで再び打席に立った山口選手がダメ押しの3ランを放ち、この試合3打席連続ホームランで10−1とリードを広げます。山口選手はこれで20日の試合の最終打席から4打席連続となるホームランともなりました。

打線の強力な援護を受けた吉川投手は5回に太田光選手にタイムリーを許すと、守備の悪送球が重なり、この回3点を失いましたが、5回89球を投げ、4安打3奪三振4失点の結果で、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りました。しかし6回、マウンドに上がった八木彬投手が中島大輔選手に3ランを浴び、4点差。7回に登板した小野郁投手もゴンザレス選手からタイムリーを浴び、さらに1点を失い、3点差までリードを詰められます。

8回、ロッテの藤原恭大選手がダメ押しのソロを放ち、再び4点差にリードを広げるも9回、ゲレーロ投手がボイト選手に2ランを浴び、2点差まで追い込まれます。ノーアウト1塁の場面で9回に澤田圭佑投手が登板。フランコ選手をショートゴロに打ち取り、ゴンザレス選手をダブルプレーで楽天の猛追を抑え込んだロッテが勝利し楽天との3連戦を勝ち越しました。また、吉川投手は5回4安打3奪三振4失点の好投でプロ初先発初勝利を手にしました。