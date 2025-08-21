モデルで俳優の生見愛瑠さん（23）とお笑いコンビ・見取り図が、イベントに登場。生見さんが、友人関係で悩みを抱えていることを明かしました。

3人が登場したのは、美容クリニックの新CM発表会です。ファッション誌の企画で約20キロの減量に成功し、話題になった盛山晋太郎さん（39）。最近は、“美”への意識が高まっているそうで「僕がやってたマックスの美容が、水で顔を洗うだけやったんです。水で顔を洗うだけの男がお恥ずかしい話、美容液とか（美への意識が）芽ばえてますね」と話しました。

また、イベントではクリニックの新サービスにちなみ、“保証してほしいこと”をそれぞれ回答。生見さんは、「ずっと友達でいてくれる保証がほしいです」と回答しました。

「本当に人見知りで、友達だけど1週間とか1か月会わないと、友達じゃなくなっちゃうんです」と生見さんが明かすと、盛山さんは「激ムズやん、めるるの交友関係」とツッコみました。

そんな生見さんですが、一人行動は苦手だそうで「一人○○ができない人なので、一人で旅行に行ってみたいです」と話すと、盛山さんは「メンタル強くなって帰って来てほしいから、普通にブラジルのリオデジャネイロとか行ってほしい」と語りました。

（8月21日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）