¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×IZ*ONE½Ð¿È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼ÅÐ¾ì¤Ë°ìÆ±¶Ã¤¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡×¿ä¤·¸ø¸À¤¹¤ëÎý½¬À¸¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡Û8·î21Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Îý½¬À¸¡¢ÅÐ¾ì¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×½÷Í¥
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿48Ì¾¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿Íµ¤K-POP³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¶¥¤¦¡È¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Mnet¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖPRODUCE 48¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢IZ*ONE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡£2021Ç¯4·î¤Î²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏNetflix¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¦3¤Ë¤â½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥æ¥ê¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¡£Îý½¬À¸¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤À¡ª¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç6°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎÎý½¬À¸¡¦¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡ÖIZ*ONEÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥æ¥ê¤¬¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥æ¥ê¤Á¤ã¤ó¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥Ö¤¬¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¿ä¤·¸øÉ½¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Îý½¬À¸¡¢ÅÐ¾ì¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×½÷Í¥
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËÈ¿¶Á
Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿48Ì¾¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿Íµ¤K-POP³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¶¥¤¦¡È¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Mnet¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖPRODUCE 48¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢IZ*ONE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡£2021Ç¯4·î¤Î²ò»¶¸å¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏNetflix¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¦3¤Ë¤â½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥æ¥ê¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¡£Îý½¬À¸¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤À¡ª¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç6°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎÎý½¬À¸¡¦¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡ÖIZ*ONEÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥æ¥ê¤¬¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥æ¥ê¤Á¤ã¤ó¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥Ö¤¬¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¿ä¤·¸øÉ½¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û