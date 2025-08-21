◇プロ野球セ・リーグ 広島5-2DeNA(21日、横浜スタジアム)

DeNAの宮粼敏郎選手が広島先発・郄太一投手にフルカウントから10球ファウルで粘った末、20球目をホームラン。SNSには両選手をたたえるコメントが寄せられています。

DeNAは5点を追いかける7回、先頭の桑原将志選手がヒットで出塁。その後1アウトとなりますが、ここで宮粼選手が驚異の粘りを見せます。

広島先発・郄投手に3球で1ボール2ストライクに追い込まれますが、3球連続でファウル。

4球目はボールで平行カウントになると、8球目はファウルで9球目がボールとなり、フルカウントになります。

その後も粘りを見せると、13球目の甘く入ったカットボールを捉えましたが、ホームラン性の大きな打球はファウルに。

そして19球目の甘く入ったストレートを捉えるも、大きな打球は再びファウル。これには、ここまで粘った宮粼選手も疲れた表情を見せましたが、続く20球目のストレートをレフトポール際への2ランホームランとしました。

宮粼選手と郄投手の対決に、SNSには「両者あっぱれ」「名勝負みさせていただきました」「しびれた」「今シーズン屈指の名勝負」「四球出さなかった郄もよく粘ったし、20球粘ってホームラン打った宮粼もエグい」といった、両選手をたたえるコメントが寄せられています。

また郄投手は宮粼選手に1発を許したものの、7回2失点で降板。この日投じた87球の約4分の1の球数が、今回の宮粼選手に投じた球数となりました。