Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡¢¡Ö¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡×¤Î¡È¿À²ó¡É¤ÏÂçÊª½÷Í¥¤¬ÈÈ¿Í¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¼ïÌÀ¤«¤·¤â´°àú¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï£±¥À¥Õ¥ë¡úÈÈ¿Í¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ª¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¿À²ó¥¤¥Ã¥¸«£Ó£Ð£²¹ë²ÚÈÈ¿Í¡õæ«¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡££±£¹£¹£´Ç¯¤«¤é£²£°£°£¶Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç£³´ü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸ÎÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¿À²ó¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¶¦±é¤Î¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤È¶¦¤Ë£¹£´Ç¯£¶·î£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥·¡¼¥º¥ó£±¤ÎÂè£±£±ÏÃ¤òÁª¤ó¤À¡¢¤»¤¤¤ä¡£
¡¡ÀîÅç¤¬¡ÖÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬ÈÈ¿Í¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é£Ä£Ê¡Ù¡£¸ÅÈª¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤Ï¥È¥Ã¥×£³¤Ç¹¥¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤òËè½µ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¡Ä¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤»¤¤¤ä¤â¡Ö¤³¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌ¾ºî¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¼ïÌÀ¤«¤·¤â´°àú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê²ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÅí°æ¤ò¥Ï¥á¤ë¡Ë¥Æ¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤ì¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¥Ð¥ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£