◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）

広島・高太一投手が７回３安打２失点で２勝目を挙げた。今季初登板した１日の中日戦でプロ初勝利を挙げ、８日の同戦でも７回無失点と売り出し中の２年目左腕。３試合連続の好投でチームを３カードぶりの勝ち越しに導いた。

「先頭を大事に。初球でしっかりストライクが取れた。どの変化球でも取れたのがよかったです」と初回から４回まで３者凡退。５回に先頭の宮崎の右翼への飛球が照明の光と重なり、中村奨が捕球に失敗した。不運な形で初安打を許したが、この回にこの日最速１４９キロを計時するなど後続をピシャリ。「ギアを変えて抑えてやろうと思い、ギアチェンジしました」と胸を張った。

７回１死一塁での宮崎との勝負は見応え十分。２０球粘られてプロ初被弾となったが、１０球目からストライクを投げ続けた。「（何球投げていたのか）分からないです。２０球？ すごいですね」と苦笑い。直球とカットボールに偏った配球を「カーブとか、もっと鋭く落ちる球を投げるべきだったかな」と反省しながらも「点差的に、四球よりも打たれた方がいい。打ってくれと思って投げていたら最悪の結果になりました」と冷静に振り返った。

７回の打席ではプロ初安打も記録。「まっすぐ張り張りで（一本に絞って）やろうと思って。そしたら甘いところに来ました。（打撃は）好きです」と笑顔を見せた。