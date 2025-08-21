日向坂46小坂菜緒、新曲で自身とともにWセンターを務める金村美玖との関係性を語る！「“戦友”ですね」
■今号では“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂菜緒がトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影！
8月28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）の表紙画像が公開された。
今号の表紙・巻頭には15thシングル「お願いバッハ！」をリリースする日向坂46から小坂菜緒が登場。
表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂を捉えた躍動感のあるカット。今回のグラビアでは“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。
ゲームやアニメが好きなことで知られる小坂だが、この日は跳んで投げて打ってと大はしゃぎ。誰もが見たかった小坂菜緒の最高の笑顔を見ることができる。
さらに『B.L.T.』ソロインタビュー史上過去最大規模となる2万字インタビューを敢行。小坂は15thシングルでともにWセンターを務める金村美玖との関係性について、「金村と私のことを語る言葉でいちばんしっくりくるのは“戦友”ですね」とコメント。8年間ともに活動してきた同期の金村に対し、“戦友”と表現したその真意とは。
また、センターというポジションと自身の役割、先輩後輩の関係性ながら仲が良いことで知られるキャプテン・高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）について、同期の河田陽菜の卒業などについて語っている。
その他、今号には『B.L.T.賞』を受賞した日向坂46の五期生・大野愛実、同じく『B.L.T.賞』を受賞した櫻坂46 四期生の山田桃実が登場。そして、AKB48研究生連載の第2回には、20期研究生・近藤沙樹が登場。
さらに、今年公開の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』や「この夏の星を見る」に出演している女優・早瀬憩、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』にも出演する小田愛結が初登場する他、イドルグループを卒業後、現在はソロとして活動する石田悠佳のグラビア、HKT48市村愛里の彼女感たっぷりの水着グラビアも掲載される。
PHOTO BY HIROKAZU ※小坂菜緒
書籍情報
2025.08.28 ON SALE
『B.L.T.2025年10月号』
大野愛実
PHOTO BY HIROKAZU
山田桃実
PHOTO BY 前康輔
早瀬憩
PHOTO BY 横山マサト
早瀬憩
PHOTO BY 横山マサト
小田愛結
PHOTO BY HIROKAZU
近藤沙樹
PHOTO BY 野口花梨
石田悠佳
PHOTO BY HIROKAZU