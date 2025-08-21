◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王座決定戦＆日本同級タイトルマッチ１０回戦 〇日本王者セムジュ・デビッド（８回ＴＫＯ）野上昂生●（２１日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王座決定戦＆日本同級タイトルマッチで、日本王者でＷＢＯアジアパシフィック１位のセムジュ・デビッド（３２）＝中日＝が、日本１１位・ＷＢＯアジアパシフィック８位の野上昂生（２４）＝大橋＝を８回２分５８秒ＴＫＯで下して２冠王者に輝いた。

序盤から野上が左で攻勢に出て、セムジュはボディー攻撃で応戦。７回までの採点は、ジャッジ１者が７０―６３のフルマークをつけるなど３〜７ポイント差で３者とも野上を支持していた。しかし８回、セムジュが野上の失速を見逃さずラッシュを仕掛け、レフェリーのストップを呼び込んだ。

逆転ＴＫＯ勝利で２本のベルトを手にしたウガンダ出身のセムジュは、リング上で「まずはこの機会を設けてくれた神様に感謝したい。簡単な試合ではなかったが、ファンや支えてくださったみなさんの声援のおかげで勝利することができた。次のステップはこれからの判断できめたい。いつでも戦える準備をしている」と大応援団の歓声に応えた。

野上は２３年７月のプロデビューから５戦目、昨年末にワタナベジムから大橋ジムに移籍して２戦目でのタイトル初挑戦だったが、王座獲得はならなかった。

戦績はデビッドが９勝（５ＫＯ）１敗、野上が４勝（２ＫＯ）１敗。