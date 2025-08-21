◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝に王手をかける１９９勝目を挙げた。チームはヤクルトを破り、勝率を５割に戻した。田中将は５回を３安打１失点、無四球の４奪三振、８１球の熱投で神宮球場では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりの勝利となる今季２勝目。打線は１回に先制、２回にはリチャード内野手と丸佳浩外野手２本の２ラン本塁打などで一挙５点を挙げ、９回にも１点を追加した。

【巨人・田中将大投手のヒーローインタビュー】

―４月以来の勝利だったがどんな思いでマウンドへ

「チームが苦しい状況が続いているので、先発としてアウト１つでも多く取りたい気持ちでいました」

―５回を投げきるピッチング。振り返って

「全体的に直球が状態が良かったので、ストレートで押していくことができたと思います」

―序盤から大量援護があった

「非常に自分自身、楽になったので、とにかく失点しても最少失点に抑えよう、とにかく大胆にいこうという気持ちでいました」

―日米通算１９９勝目

「いや、もう、とにかくうれしいです、勝てて。ここまでなかなか、２軍での暮らしも長かったですし、応援してくださる方々の期待にも応えたいなと思っていたので、なんとか１つ勝つことができてよかったです」

―次回への意気込みを

「少しでも長いイニングを次は任せてもらえるように、もっと良いピッチングができるように頑張りたいと思います」

―今日も多くのジャイアンツファンが応援してくれた。ファンにひと言

「本当に今日もたくさんのご声援をありがとうございました。非常に自分自身も背中を押していただいて、力になりました。引き続き、シーズン最後までよろしくお願いします。今日はありがとうございました」