　21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比40円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては40.17円安。出来高は2522枚となっている。

　TOPIX先物期近は3083ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42570　　　　　 -40　　　　2522
日経225mini 　　　　　　 42575　　　　　 -40　　　 55193
TOPIX先物 　　　　　　　　3083　　　　　-0.5　　　　4446
JPX日経400先物　　　　　 27745　　　　　 -10　　　　 138
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　+0　　　　　66
東証REIT指数先物　　売買不成立

