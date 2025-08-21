日経225先物：21日22時＝40円安、4万2570円
21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比40円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては40.17円安。出来高は2522枚となっている。
TOPIX先物期近は3083ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42570 -40 2522
日経225mini 42575 -40 55193
TOPIX先物 3083 -0.5 4446
JPX日経400先物 27745 -10 138
グロース指数先物 783 +0 66
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
