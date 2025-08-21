か、可愛さ大爆発ーーーッ♡【セリア】即カゴIN推奨！「サンリオポーチ」

毎日何気なく持ち歩いているポーチも、お気に入りのデザインなら気分が上がるはず。今【セリア】では、サンリオ好きなら即カゴINしたいキュートなポーチが登場しているようです。キティやクロミなど人気キャラクターが描かれたポップなデザインが魅力。今回は、バッグの中でかさばりにくいフラットポーチをピックアップしました！

エモ可愛いフラットポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

レディなムードの赤に黒がアクセントになったポーチ。キティちゃんのエモ可愛いイラストが印象的で、サンリオ好きなら気分が上がるはず。フラットタイプでバッグの中でかさばりにくく、ヘアゴムやイヤホンなど小物の整理に便利です。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさは約14cm × 12cm」とのこと。

ペンケースに使いやすい横型ポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

約20cm × 10cmという横型のフォルムで、ペンケースに使いやすいポーチ。いろんな表情のクロミが描かれており、見ているだけで楽しめるデザインです。シックな黒地なので、大人も使いやすそう。レポーターとも*さんも、「真っ黒さに惹かれて購入」したのだとか。光沢のあるビニール素材で、汚れを拭き取りやすいのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M