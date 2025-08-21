3か月で17キロもダイエットし、キャバクラ入店の夢を叶えたド根性キャバ嬢が登場。痩せる前の写真を公開した。

【映像】17キロ痩せる前の姿（写真あり）

8月20日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#30が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティ。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。

今回は奇跡体験エピソードを語り合う「小さな自慢！プチミラクル発表会」が開催。すすきの出身のキャバ嬢・愛瀬あやかは「奇跡のジャングル入店」とフリップに記入した。

六本木にある日本屈指のキャバクラ・ジャングル東京に入店して半年の愛瀬。実は入店3か月前は「今より17キロ太っていた」といい、ややふっくらした当時の写真を公開した。

すすきの時代、愛瀬は「キャバクラを辞めようと思っていたし、スカウトにも『辞めたら』と言われた」と崖っぷち状態。ただし、「ジャングル東京に行きたい」という野望はあった。

スカウトからは「ジャングル絶対無理だよ。入っても埋もれちゃうよ」「六本木も絶対受からないよ」と呆れられたが、愛瀬はそこから大逆転。たった3か月で体重を17キロ落とし、ダメ元で受けたジャングル東京に合格！夢への第一歩を叶えた。ベッキーは「すごいよ。3か月で」と驚いた。

愛瀬がジャングルの会長に合格の理由を聞くと、「ガッツありそうだったから」と言われたそう。伊藤は「気合いで運をたぐり寄せた感じですね」とうなずいた。