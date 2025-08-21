【MLB】ロッキーズ−ドジャース（8月20日・日本時間8月21日）

【映像】大谷、爆速打球を野手が止めれない

8月20日（日本時間8月21日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が弾丸ヒットを放った。

プレイボール直後の1回表に迎えた1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、ロッキーズ先発のタナー・ゴードンが投じた初球、真ん中やや外寄りに甘く入った132km/hのチェンジアップを見逃さずに振り抜くと、打球は一塁線を鋭く襲う痛烈な一打に。

これをファーストのウォーミング・バーナベルが、果敢に横っ飛びで止めにかかるも、その打球の速さに及ばず、打球はそのまま球足速くライト線へと転がり、付近で待機していたボールボーイが打球を避けようと慌てて退避するなか、大谷は一塁を軽やかに蹴って悠々二塁へ。その裏のマウンドがあるにもかかわらず、全力で打ち、走るという大谷ならではの打席となった。試合開始早々に飛び出した大谷のこの一打にファンからは「ボールボーイさんｗ」「逃げて」「怖っ！」「速いな」「大谷さんの打球が追い掛けてくるのは恐怖でしかないw」「102マイルやぞ」「逃げ切れるわけがないｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この打席のあとに迎えた1回裏のマウンドで大谷は、いきなり先頭打者のタイラー・フリーマンをスイーパーで見逃し三振を切ったのを皮切りに、初回を3者凡退、無失点で切り抜け、見事、“二刀流”の疲れを感じさせない投球を見せることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）