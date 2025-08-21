大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、市消防局は２１日、６階建てビルの装飾広告伝いに燃え広がり、隣接する７階建てビルの５階窓から内部に延焼したと推定されると発表した。

この５階の天井の一部が崩落後、２人は逃げ場を失ったとみられ、大阪府警と市消防局は現場検証を続けるなどして詳しい経緯を調べる。

火災は１８日午前９時４５分頃に発生。ビル２棟計約１００平方メートルが燃え、外壁は南側を中心に計約１７０平方メートルが焼損した。

捜査関係者によると、６階建てビル１階の屋外に設置された室外機付近が火元の可能性があるという。市によると、６階建てビル壁面の広告（縦８・６メートル、横４・２メートル）にはビニール系の防炎素材が使われていた可能性があるが、元神奈川県小田原市消防本部火災調査官の永山政広さんは「室外機は配線のショートなどで発火する場合があり、ビニール系の防炎素材も火力が強ければ燃え広がる」と指摘した。

市消防局は２１日、事故調査委員会を設置し、初会合を開いた。年度内に調査報告書をまとめる方針。