8月21日、丸高愛実がInstagramを更新。長男1歳のバースデーショットを披露した。

【写真】2人の姉からキスされる長男の様子なども公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「Happy Birthday my little boy」「あっという間の1年 毎日幸せをありがとう」「これからの成長も楽しみ」と長男が1歳の誕生日を迎えたことを報告。

同時に、家族の集合写真や、長男の頬に娘らがキスをしている様子、これまで撮影した長男のマンスリーフォトなどを披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「幸せ家族Shot」「旦那様にそっくりでびっくり」「大きくなりましたね」「これからの成長楽しみ」「素敵な一年になりますように」といった声が寄せられていた。

丸高は2016年に柿谷曜一朗氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより