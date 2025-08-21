◇パ・リーグ 日本ハム0ー10オリックス（2025年8月21日 エスコンF）

日本ハムは本拠エスコンFでオリックスと対戦。先発のバーヘイゲン投手（34）が2回途中7失点でKOされるなど、大量10点を奪われ敗れた。

打線も相手先発投手の宮城を打ち崩せず無得点。連勝は4でストップし、この日試合のなかった首位ソフトバンクとのゲーム差は3・5に広がった。

試合後、新庄監督は「こういう日はサウナ入って酸素（カプセル）入って整います。明日は大事な試合になるんで、接戦より精神的にはそんな疲れてないから、明日に臨めますよ。今日は途中から出場機会の少ない選手もプレーできた。伏見君も打ったし、有薗君も打ったし、奈良間君もフォアボールをえらんでくれたし。プラスに考えましょう」と、22日からのソフトバンクとの直接対決3連戦へ向け前向きに語った。

点差が離れていても、試合中にはベンチで笑顔も見られ、チームの雰囲気は明るい。指揮官は「明るいチームですもん。負けてる時も同じように戦っていこうっていうことは伝えてますし」とうなずいていた。