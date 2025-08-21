日向坂46五期生・大野愛実、無邪気な可愛らしさで魅了 自分へ設けてしまうハードルとは
【モデルプレス＝2025/08/21】日向坂46の五期生・大野愛実が、28日発売の「B.L.T.10月号」（東京ニュース通信社）に登場。“おひさま”（日向坂46のファンの名称）だからこそ設けてしまう自分へのハードルについて明かす。
日向坂46五期生から、「B.L.T.賞」を受賞した大野がソログラビアで登場。アイドルとして既に高い完成度のビジュアルを誇る大野。突如として現れた大型ルーキーの、圧倒的スケールと無邪気な可愛らしさを収めた。インタビューでは、自身が1人の“おひさま”だからこそ設けてしまう自分へのハードルについて新人らしからぬ気概で語っている。
今号の表紙は日向坂46の小坂菜緒。そのほか、櫻坂46の山田桃実らも登場する。（modelpress編集部）
