¡ÚÂ®Êó¡Û24ºÐ½÷À¤Î»à°ø¤Ï¡Ö¼º·ì»à¡× ¿À¸Í»ÔÃæ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯À¸¤Î»É»¦»ö·ï¡¡ÃË¤Ï¡ÖÅÌÊâ¤ÇËÌ¸þ¤¤ËÆ¨Áö¡×¤«
£¸·î£²£°Æü¡Ê¿å¡ËÌë¤Ë¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤Î£²£´ºÐ¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï¡Ö¼º·ì»à¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡§¢¦½÷À¤¬¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤ÆÆþ¤ëºÝ¤Ë¡¢ÃË¤¬¸å¤í¤«¤é¡Ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç»É¤·¤¿¤«¡§¡Ë
Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°Æü¸á¸å£·»þ£²£²Ê¬¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è°ëÊÕÄÌ£²ÃúÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ò±Ç¤¹¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò£±³¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿½»¿Í¤«¤é¡¢¡Ö¡Ê¾åÁØ³¬¤Ë¸þ¤«¤¦¡Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¡¢ÃË¤¬½÷À¤ò±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡Ö½÷À¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢Èï³²½÷À¤¬¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤éÃË¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¤â·ìº¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Èï³²½÷À¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ÇÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡§¢¦ÃË¤Ï£²£°¡Á£³£°Âå¤ÇÃæÆùÃæÇØËÌ¸þ¤¤ËÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤«¡§¡Ë
ÃË¤ÏÇ¯Îð¤¬£²£°¡Á£³£°Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹õ¤¤È¾Âµ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¹õ¿§¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢Çò¤¤·¤¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ·¿¤ÏÃæÆùÃæÇØ¤Ç¡¢¶â¿§¤Ã¤Ý¤¤¥á¥Ã¥·¥å¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¹õÈ±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤ä¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤«¤é¡¢ÃË¤Ï¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò½Ð¤Æ¡¢ËÌ¸þ¤¤ËÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï£¸£°¿ÍÂÎÀ©¤ÎÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡§¢¦¶»Éô¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¡§¡Ë
¸©·Ù¤Ï£¸·î£²£±ÆüÌë¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤Î»à°ø¤Ï¡Ö¶»Éô¤ò»É¤µ¤ì¡¢º¸ÇÙ¤ÎÆ°ÀÅÌ®¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£