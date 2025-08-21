日産の新「ミドルサイズSUV」発表に大反響！ 「“黒基調デザイン”がカッコいい」「高級感ある」「使い勝手が良さそう」「欲しい」の声も！ “快適装備＆安全機能”が進化した「ローグ」2026年モデル米国に登場！

黒基調の新グレードに反響集まる！

2025年7月30日、日産のアメリカ法人は、クロスオーバーSUV「ローグ」の2026年モデルを発表しました。

なお、2026年モデルには新グレードとして「ダークアーマー」が追加されます。

そんな進化を果たしたローグの最新モデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

各所にグロスブラックを用いた新モデル登場！

ローグは北米で人気の主力SUVで、日本では「エクストレイル」として販売されています。

2007年の初代登場以来、ファミリー層を中心に支持を集め、2020年に登場した現行3代目モデルは2024年にマイナーチェンジを受け、洗練されたデザインと高い質感が特徴です。

ボディサイズは、全長4648mm×全幅1840mm×全高1689mm、ホイールベース2706mmです。

今回追加された新グレードのダークアーマーはSVグレードをベースに、グロスブラックのミラーキャップやグリルバー、19インチのグロスブラックホイール、サテンブラックのルーフレールで重厚感を演出。

HDインテリジェントアラウンドビューモニターやパノラミックムーンルーフ、ヒーター付きシート・ステアリングなど、快適装備も充実しています。

また、2025年モデルから設定された「ロッククリーク」グレードも継続。

17インチサテンブラックホイールにファルケン製オールテレーンタイヤを装着し、ラバレッドのアクセントやチューブラールーフラックでオフロード性能を強化しています。

テクノロジー面では、Googleビルトイン機能が12.3インチタッチスクリーンに統合され、GoogleアシスタントやGoogleマップが利用可能。

Apple CarPlay、Android Auto、USB-Cポート4つ、ワイヤレス充電にも対応します。

運転支援技術では、全グレードに「ニッサンセーフティシールド360」が標準装備され、前方衝突警告や自動緊急ブレーキなどを搭載。

プラチナムグレードでは「プロパイロットアシスト2.1」が選択でき、高速道路でのハンズオフ運転を可能にします。

パワーユニットは、最高出力201馬力、最大トルク305Nmの1.5リッター3気筒VCターボエンジンを搭載し、CVTとFWDまたは4WDを選択可能。

グレードはS、SV、ダークアーマー、ロッククリーク、SL、プラチナムの6種類で、価格は2万8790ドル（約421万円）から3万8990ドル（約572万円）です。

なお、2026年モデルはすでに発売されていますが、ダークアーマーグレードの価格と販売開始時期については、後日発表するとしています。

※ ※ ※

そんなローグの最新モデルに対してネット上では「ダークアーマーの黒基調デザインがカッコいい！」「高級感があって好き」と外観を称賛する意見や、「ロッククリークのオフロード仕様はアウトドアに最適」「タイヤも本格的で迫力ある」との声が。

また「Googleビルトインの使い勝手が良さそう。ナビがスムーズなら最高」とテクノロジーに期待する声や、「プロパイロット2.1で長距離運転が楽になりそう」と運転支援技術を評価する意見も。

ほかにも「日本でもエクストレイルでダークアーマーを出してほしい」「欲しいけど日本じゃ買えない…」と国内導入を望む声も見られ、2026年モデルへの期待感が伺えます。