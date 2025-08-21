子どもの読書習慣は「親の行動」が9割！ 今日からできるシンプルな“仕掛け”とは？
休みになると、子どもが動画やゲームばかりやっている。そうした姿を見て、「本を読んでくれないかな……」と思う保護者も少なくないだろう。
自身が開講する講座でも、こういった相談は多いと語るのは、ママプロジェクトJapanの代表で『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』の著者でもある家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんだ。
大事なことは、小学生のうちはスマホの使用を親が戦略を持ってコントロールすることだ。
「その上で、週に1回は図書館や本屋さんに行くといいでしょう。私自身、子どもが小学生のうちは図書館に通いつめ、腕がちぎれるのでは!? というくらい本を借りていました」と岩田さん。特に熱中症のリスクが高まる夏の期間など、外に遊びに行きづらいタイミングこそ、図書館を利用できるとよいだろう。
「大切なことはフレッシュな本が家に転がっていること。フレッシュな本とは、読み飽きていない、子どもにとって目新しい本のことです。こういった本が手の届くところにあると、子どもが『暇だなぁ』と感じたときに、自然とパラパラと開き出します」（岩田さん）
そして、フレッシュな本はリビングに置くようにする。しかも、きちんと本棚に収めるというよりは、常に手に取りやすい場所にあるとよい。すると、子どもが日常生活の中で自然と手に取るようになっていく。
「例えば、そろばんの検定に受かったりテストの点数がよかったりしたときのご褒美を、『本屋さん行って自分の好きな本を1冊選ぶ』といったことにする。すると、『本＝楽しみ』という感覚を育むことにつながります」
そして、子どもたちが自分たちで本を選んで買うようになってからは、「本への投資は惜しむな！」と伝えていると岩田さんは言います。
「本だけは、『買おうか迷ったら必ず買いなさい』と伝えてきました。ネットやSNSの情報は手軽ですが、本の場合には著者が長年かけて培った経験や知識をじっくり味わうことができます。
1冊の本をきっかけに『もっと知りたい！』という好奇心が広がり、新たなテーマへと向かうことも多くあるでしょう。また、読んでみて面白くなかった本は、売ることもできますからね。売ったお金をまた次の本を買う資金にあてることができます」（岩田さん）
「親が本を読んでいる姿を見せずに、『本を読みなさい』『読書は大切よ』と伝えても説得力がありません。子どもは言っていることではなく、親がやっていることを見ています。だから、親が実際にどう行動しているかが非常に重要なんです」
これは読書だけでなく、学習でもいえるという。「子どもに『勉強しなさい』と言うだけでなく、親自身も学んでいく。仕事のスキルアップでも資格の勉強でも、趣味のことでもいい。常に楽しく学んでいる姿を子どもに見せていくことで、子どもも学びが当たり前になっていきます」と岩田さん。
「私の講座は親コミュニティーになっているので、『小学3年生ですが、オススメの本はありますか』と投げ掛けると、読書リストがすぐに集まります。皆さんの周りにいる、子育ての少し先輩に聞いてみるとたくさん教えてくれますよ」
また、「図書館に通っているならば、図書館司書に相談するのもいいですね」と岩田さんは語る。本の専門家である図書館司書へ質問することで、新たな興味関心へと広がっていくこともあるだろう。
「読書の効果はたくさんありますが、特に私が強調したいのは『見切る力』です。どこが必要で、どこが必要ではないか、という判断力を養っていくことができる。特に、情報洪水時代の今だからこそ、この『見切る力』は人生において必要な力だといえるでしょう」
確かに、大人は大量の情報の中から自分に必要なものを取捨選択している。読書はその力を養うことにうってつけだと岩田さんは言う。「自然に読書をしている子は、自然に『見切る力』、つまり要点をつかむ力が備わっているのです」と続ける。
「まずは子どもに「本は楽しい！」というイメージを育んでいくことが何よりも重要です。それに、親が楽しい本と、子どもが楽しい本は異なります。子どもが自然と読んでいるのであれば、それを見守っていきましょう」と岩田さん。
「お母さんはこれが好きだったよ」など視野を広げるような声かけはしつつも、基本的に自由に本を読んでいくことで、本好きの子どもは育っていくといえるだろう。岩田かおりさん プロフィール
家庭教育コンサルタント／株式会社ママプロジェクトJapan代表／全国ワーキングマザーの会副代表。幼児教室勤務を経て、「子どもを勉強好きに育てたい！」の思いから、独自の教育法を開発。ガミガミ言わず勉強好きで知的な子どもを育てる作戦『かおりメソッド』を全国へ展開中。3人（1男2女）のママ。著書に『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）などがある。
この記事の執筆者：佐藤 智 プロフィール
横浜国立大学大学院教育学研究科修了。出版社勤務を経て、ベネッセコーポレーション教育研究開発センターにて、学校情報を収集しながら教育情報誌の制作を行う。その後、独立。全国約1000人の教師に話を聞いた経験をもとに、現在、学校現場の事情をわかりやすく伝える教育ライターとして活動中。最新刊は『渋幕だけが知っている「勉強しなさい！」と言わなくても自分から学ぶ子どもになる3つの秘密』（飛鳥新社）。(文:佐藤 智)
