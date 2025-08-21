「学年で218番目...？」成績表の順位にびっくり｜40代独身、ある日突然母になる【ママリ】

結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪を引き取り育て上げるまでのストーリーです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。作者・おにぎり2525(@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに、叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第8話をごらんください。

2人での新生活に慣れてきたころ、姪っ子が成績表を持って帰ってきました...。

Ⓒonigiri2525_pn

これまで勉強する習慣がなかった姪っ子。成績順位は最下位から数えた方が早く、叔母はおどろいた様子ですね。不登校の期間もあったからか、小学校の復習テストさえも苦戦しているようでした。



そこで、叔母は「毎日1時間の勉強」と「学年順位を50番以内に入る」ことを目標に掲げました。くもった表情の姪っ子ですが、果たして勉強の習慣を続けられるのでしょうか...。

