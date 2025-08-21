全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の重量挙げで、男子２階級と男子学校対抗を制した士別翔雲高校の優勝報告会が１９日、士別市役所で開かれ、優勝者らが喜びを語った。

重量挙げは８〜１１日に鳥取県米子市で行われ、７３キロ級の石川英虎（ひでとら）選手（３年）と８１キロ級の中遥陽（はるひ）選手（同）が優勝した。同校から複数の優勝者を出すのは初めてで、学校対抗での優勝は道勢としても初の快挙という。

両選手は幼なじみで、石川選手は小学３年から競技を始め、中選手は同６年の時に石川選手に誘われて切磋琢磨（せっさたくま）を続けてきた。２人で「２階級制覇」を合言葉に大会に臨んだ。

石川選手は「今まで練習を頑張ってきた成果が出た」と振り返り、中選手は「英虎と２階級制覇できてすごくうれしかった。これからも記録を伸ばしていけるように頑張りたい」と語った。

渡辺英次市長は「これまで大変なこともあったと思うが、大きな大会で成果を出せて私もうれしい。監督、コーチへの感謝の気持ちを持ちながら、さらに上を目指してほしい」と祝福した。

両選手は１０月に滋賀県で開かれる国民スポーツ大会にも出場予定で、同大会でも優勝を目指す。