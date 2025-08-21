かわいい毛柄にも肉球にも全て意味がある！ 猫の生態を知り尽くすキーワード15選
ふわふわで柔らかい触り心地がたまらない猫。一匹一匹異なる柄を持っているのも魅力的ですよね。
そんな猫の体の部位の名前やその役割、さらにさまざまある猫の毛の柄にもたくさんの種類があります。
猫についての言葉を50音順で分かりやすく紹介されている『猫にまつわるコトバがぜんぶわかる!ねこまみれ事典』から、猫の体や柄にまつわる部分を一部ご紹介します。猫好きさんでも知らないキーワードが出てくるかもしれません。
【画像】くりくりの毛、たぬきしっぽ……写真で見る「猫まみれ事典」の世界
▼1. タキシード柄
黒色×白色の毛柄の猫は、色の配分によって、面白い柄がたくさん！ ハチワレ、ソックスなどが知られますが、白い毛色を作るスポット遺伝子が少なめに入る「ミテッド」というタイプは、まるでタキシードを着ているみたいな姿になることが。お腹と足先だけ白くなり、エレガントですね。
▼2. たぬきしっぽ
猫が興奮したり、怒ったり、驚いたり。そんな時、しっぽがボワッと膨らんで、たぬきのようなしっぽに。これは交感神経の働きでアドレナリンが分泌され、体表にある立毛筋が収縮して、全身の毛を逆立てるから。猫にとっては反射的な行動なのです。
▼3. ダブルコート
猫の被毛は、上毛（オーバーコート）と下毛（アンダーコート）からなり、これをダブルコートといいます。猫はダブルコートが主流で、換毛期には、下毛が抜けます。なかには、下毛がなく、抜け毛が少ないシングルコートの猫（シンガプーラなど）もいます。
▼4. タペータム
猫の網膜の裏には、反射板の役割をするタペータムという組織があります。このタペータムのおかげで、目に入ってきた光を50％も増量できるといわれます。なので、猫は薄闇でも物が見えるというわけ。また、暗闇の中で猫の目が光って見えるのも、このタペータムのためです。
▼5. 短毛
文字通り、被毛が短い猫のこと。日本で暮らす猫は、圧倒的に短毛猫のほうが多いようです。ブラッシングのしやすさなどを考えると、飼いやすいといえるからかもしれません。また、穏やかな長毛猫と比較すると、活発でフレンドリーな猫が多いよう。
▼6. 乳首
猫のお腹には、2列になって、たいてい4つずつ8つの乳首がついています。それより少なかったり多かったりする場合もあるようです。猫は一回の出産で4、5匹子猫を産みますから、乳首の数も多いわけです。子猫は、お気に入りの乳首を見つけて、競い合ってお乳を飲んで成長するのです。
▼7. 茶白・茶トラ
オレンジの地色に、同色の濃い縞模様が入った毛柄が茶トラ。瞳はイエロー系で、鼻と肉球はピンク色。茶トラはオスが多いため、大柄な猫が多く、性格もおおらかで甘えん坊の傾向が。茶トラに白い毛色が顔やお腹に入ると、茶白になり、白が多めの配分だと、白茶ともいわれます。
▼8. 聴覚
猫の聴覚は、人よりずっと優れています。聴きとれる最大周波数で比較すると、人は2万3千ヘルツに対し、猫は6万4千ヘルツ。野生時代、暗闇の中で小動物を探すのに、ごく小さな音を聴き分けていた行動から発達したといわれます。飼い主が帰宅する前に玄関で待っているのも、この並外れた聴覚があるからなんですね。
▼9. 長毛
見ての通り、毛の長い猫。ペルシャやノルウェージャンフォレストキャット、ラグドールなどが代表格です。長毛は、毛が絡まって毛玉ができやすくなるので、日々のブラッシングが必須。長毛ほどではないけれど、胸など部分的に毛が長い猫を「セミロング」といいます。
▼10. ツシマヤマネコ
長崎県対馬に生息するヤマネコで、国内希少野生動植物種に指定され、保護されています。約10万年前に、当時は陸続きだった大陸からやってきたといわれます。ベンガルヤマネコの亜種で、飼い猫と大きさはほぼ同じです。縞と斑点が混在している毛柄が、何ともワイルド！
▼11. デボンレックス
原産国はイギリス。突然変異の縮れ毛から誕生した、ユニークな外見をもつ猫。逆三角形の小顔、大きな耳と大きな瞳、スリムな体型が妖精のようといわれます。そのくりくりした毛質から、「プードルキャット」とも呼ばれます。活発で賢く、飼いやすいと人気も高まっています。
▼12. 瞳孔
猫の瞳孔（黒目）は、明るさによって大きく変わります。明るいところでは細く小さくなり、暗いところでは丸く大きくなります。これは、光をたくさん取り込むためで、瞳孔を大きくすることにより、暗いところでも物が見えやすくなります。また、興奮時にも瞳孔は大きくなります。
▼13. 夏毛
猫には換毛期といって、毛が生え替わる時期があります。春（3月頃）は冬毛から夏毛に変わり、秋（11月頃）は、夏毛から冬毛に変わります。夏毛は、アンダーコートが抜けて、硬めのオーバーコートになり、通気性をよくして、体温調節に役立てているのです。
▼14. 肉球
ぷにぷにした肉球がたまらないという、フェチも多いですよね。肉球は愛らしいだけでなく、いくつもの役割があります。音を立てずに歩いて獲物に忍び寄れる、高い場所から下りても衝撃を吸収できる、汗腺がある唯一の部位、臭腺によるにおいつけ、など。ただモノではない！
▼15. ネコ科動物
一般に、哺乳綱食肉目ネコ科に属する動物をいいます。代表的な種類は、ライオン、トラ、チーター、ヒョウ、ジャガー、ピューマなど。肉食動物で狩りをする、マタタビに酔う、毛づくろいするなど、猫と共通する部分も。でも、狩りの成功率は、ライオンより猫のほうが高いそうですよ！この書籍の監修者プロフィール
今泉忠明
哺乳動物学者。日本動物科学研究所所長。監修の『おもしろい！進化のふしぎざんねんないきもの事典』（高橋書店）シリーズがロングセラーとなる。
田草川史彦
東京都新宿区の聖母坂どうぶつ病院院長。地域に根ざしたアットホームな動物病院づくりを目指している。
石原さくら
猫写真家・猫研究家。キャッテリーや猫カフェも運営。愛玩動物飼養管理士1級。(文:今泉 忠明)
そんな猫の体の部位の名前やその役割、さらにさまざまある猫の毛の柄にもたくさんの種類があります。
猫についての言葉を50音順で分かりやすく紹介されている『猫にまつわるコトバがぜんぶわかる!ねこまみれ事典』から、猫の体や柄にまつわる部分を一部ご紹介します。猫好きさんでも知らないキーワードが出てくるかもしれません。
猫の乳首の数は人の4倍！ 猫の生態を知れば納得のその理由とは？猫のお腹には、なんとおっぱいが8つほどあるということをご存知ですか？ そのほか、瞳や耳にも優れた機能がたくさんあるのです。
▼1. タキシード柄
黒色×白色の毛柄の猫は、色の配分によって、面白い柄がたくさん！ ハチワレ、ソックスなどが知られますが、白い毛色を作るスポット遺伝子が少なめに入る「ミテッド」というタイプは、まるでタキシードを着ているみたいな姿になることが。お腹と足先だけ白くなり、エレガントですね。
▼2. たぬきしっぽ
猫が興奮したり、怒ったり、驚いたり。そんな時、しっぽがボワッと膨らんで、たぬきのようなしっぽに。これは交感神経の働きでアドレナリンが分泌され、体表にある立毛筋が収縮して、全身の毛を逆立てるから。猫にとっては反射的な行動なのです。
▼3. ダブルコート
猫の被毛は、上毛（オーバーコート）と下毛（アンダーコート）からなり、これをダブルコートといいます。猫はダブルコートが主流で、換毛期には、下毛が抜けます。なかには、下毛がなく、抜け毛が少ないシングルコートの猫（シンガプーラなど）もいます。
▼4. タペータム
猫の網膜の裏には、反射板の役割をするタペータムという組織があります。このタペータムのおかげで、目に入ってきた光を50％も増量できるといわれます。なので、猫は薄闇でも物が見えるというわけ。また、暗闇の中で猫の目が光って見えるのも、このタペータムのためです。
▼5. 短毛
文字通り、被毛が短い猫のこと。日本で暮らす猫は、圧倒的に短毛猫のほうが多いようです。ブラッシングのしやすさなどを考えると、飼いやすいといえるからかもしれません。また、穏やかな長毛猫と比較すると、活発でフレンドリーな猫が多いよう。
▼6. 乳首
猫のお腹には、2列になって、たいてい4つずつ8つの乳首がついています。それより少なかったり多かったりする場合もあるようです。猫は一回の出産で4、5匹子猫を産みますから、乳首の数も多いわけです。子猫は、お気に入りの乳首を見つけて、競い合ってお乳を飲んで成長するのです。
▼7. 茶白・茶トラ
オレンジの地色に、同色の濃い縞模様が入った毛柄が茶トラ。瞳はイエロー系で、鼻と肉球はピンク色。茶トラはオスが多いため、大柄な猫が多く、性格もおおらかで甘えん坊の傾向が。茶トラに白い毛色が顔やお腹に入ると、茶白になり、白が多めの配分だと、白茶ともいわれます。
▼8. 聴覚
猫の聴覚は、人よりずっと優れています。聴きとれる最大周波数で比較すると、人は2万3千ヘルツに対し、猫は6万4千ヘルツ。野生時代、暗闇の中で小動物を探すのに、ごく小さな音を聴き分けていた行動から発達したといわれます。飼い主が帰宅する前に玄関で待っているのも、この並外れた聴覚があるからなんですね。
毛、瞳、肉球……かわいいだけじゃない！ 全てに意味がある猫の体まだまだある猫の体の秘密。ふわふわもふもふで可愛らしい猫の毛や、つい触りたくなるぷにぷにの肉球にも、もちろん大事な役割があります。
▼9. 長毛
見ての通り、毛の長い猫。ペルシャやノルウェージャンフォレストキャット、ラグドールなどが代表格です。長毛は、毛が絡まって毛玉ができやすくなるので、日々のブラッシングが必須。長毛ほどではないけれど、胸など部分的に毛が長い猫を「セミロング」といいます。
▼10. ツシマヤマネコ
長崎県対馬に生息するヤマネコで、国内希少野生動植物種に指定され、保護されています。約10万年前に、当時は陸続きだった大陸からやってきたといわれます。ベンガルヤマネコの亜種で、飼い猫と大きさはほぼ同じです。縞と斑点が混在している毛柄が、何ともワイルド！
▼11. デボンレックス
原産国はイギリス。突然変異の縮れ毛から誕生した、ユニークな外見をもつ猫。逆三角形の小顔、大きな耳と大きな瞳、スリムな体型が妖精のようといわれます。そのくりくりした毛質から、「プードルキャット」とも呼ばれます。活発で賢く、飼いやすいと人気も高まっています。
▼12. 瞳孔
猫の瞳孔（黒目）は、明るさによって大きく変わります。明るいところでは細く小さくなり、暗いところでは丸く大きくなります。これは、光をたくさん取り込むためで、瞳孔を大きくすることにより、暗いところでも物が見えやすくなります。また、興奮時にも瞳孔は大きくなります。
▼13. 夏毛
猫には換毛期といって、毛が生え替わる時期があります。春（3月頃）は冬毛から夏毛に変わり、秋（11月頃）は、夏毛から冬毛に変わります。夏毛は、アンダーコートが抜けて、硬めのオーバーコートになり、通気性をよくして、体温調節に役立てているのです。
▼14. 肉球
ぷにぷにした肉球がたまらないという、フェチも多いですよね。肉球は愛らしいだけでなく、いくつもの役割があります。音を立てずに歩いて獲物に忍び寄れる、高い場所から下りても衝撃を吸収できる、汗腺がある唯一の部位、臭腺によるにおいつけ、など。ただモノではない！
▼15. ネコ科動物
一般に、哺乳綱食肉目ネコ科に属する動物をいいます。代表的な種類は、ライオン、トラ、チーター、ヒョウ、ジャガー、ピューマなど。肉食動物で狩りをする、マタタビに酔う、毛づくろいするなど、猫と共通する部分も。でも、狩りの成功率は、ライオンより猫のほうが高いそうですよ！この書籍の監修者プロフィール
今泉忠明
哺乳動物学者。日本動物科学研究所所長。監修の『おもしろい！進化のふしぎざんねんないきもの事典』（高橋書店）シリーズがロングセラーとなる。
田草川史彦
東京都新宿区の聖母坂どうぶつ病院院長。地域に根ざしたアットホームな動物病院づくりを目指している。
石原さくら
猫写真家・猫研究家。キャッテリーや猫カフェも運営。愛玩動物飼養管理士1級。(文:今泉 忠明)