彼氏の誕生日「何、これ…」帰りの電車で見えたLINEに衝撃【ママリ】

一目惚れして付き合った彼氏・斗真の浮気を知った、つぐみ。さまざまな矛盾する気持ちと葛藤しながら、価値観の合わない人との付き合い方を学び、本当の幸せを手に入れるまでの物語です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。人間まおさんによる、『辛い恋愛で成長したつぐみちゃん』第6話をごらんください。

浮気の疑いが消えないまま、斗真の誕生日をお祝いするつぐみ。斗真と過ごす時間は楽しく、結婚にも前向きな気持ちを抱いていました。楽しかった誕生日の帰り道、スマホを手にした斗真の顔には笑みが浮かんでいて…。

©人間まお

不信感を抱きながらも、斗真との未来に希望を抱いていた、つぐみ。しかし、明らかな浮気の証拠を目撃してしまい、目の前が真っ暗になってしまいました。



隣に彼女がいるにもかかわらず、メッセージを隠そうともしない斗真。大切にされていないように感じられて、悲しくなってしまいますね。

