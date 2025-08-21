ブルべ冬は「きつい・派手すぎる」？ ウィンタータイプの“お悩み解消テク”3選【色彩心理活用術】
似合う色を身につけると健康的で生き生きとして見え、着る人の個性をポジティブに引き出してくれます。反対に、似合わない色を身につけると顔色が悪く見えたり、フェイスラインをぼかして顔が大きく見えたり、顔から色が浮いて見えたりすることも……。
パーソナルカラー診断では、似合う色を見つけやすくするために色を大きく4つのタイプに分類します。4つのタイプは、それぞれの色のイメージによって「スプリング（イエベ春）」「サマー（ブルべ夏）」「オータム（イエベ秋）」「ウィンター（ブルべ冬）」というように四季の名前がつけられています。
ウィンタータイプの魅力は、鮮やかでドラマティックな印象と洗練されたクールな雰囲気。ほかのパーソナルカラータイプにはない特徴が多く、見る人を引きつける強い存在感を持っています。それでも、外見や印象に関して悩むこともあるようです。今回は、ウィンタータイプの人向けにコンプレックスを解消するテクニックをご紹介します！
そんなときは、ウィンタータイプが得意なニュートラルカラーを中心にコーディネートを組むと、控えめな印象になります。例えば、ダークネイビー、チャコールグレー、ブラックなどの暗い色。アイスグレー、スノーホワイト、グレージュなどの柔らかく明るい色もおすすめです。
鮮やかな色をトップスに持ってきたらボトムスを黒やネイビーで抑えたり、トップスを白やグレージュにしてボトムスを鮮やかな色にしたりと、ニュートラルカラー／寒色系と鮮やかな色を組み合わせてバランスを取りましょう。
鮮やかな色の中でも、トゥルーレッドやホットピンクなどの暖色系は派手な印象が強いので、ロイヤルブルーやフォレストグリーン、ディープパープルなどの寒色系の方が落ち着いた印象になります。
そんなときは、コントラストの強さを少し緩め、全体のトーンを整えることで落ち着いた印象に。例えば、白と黒ではなく、グレージュとチャコールグレーを組み合わせると柔らかい印象になります。
ニュートラルカラーと鮮やかな色を組み合わせるときは、鮮やかな色を大きな面積で使うのではなく、小物やアクセサリーでアクセントにするのもいいでしょう。
色とデザインのバランスも大事。ウィンタータイプが得意な色はインパクトが強いので、シンプルなデザインがおすすめです。
黒・白・グレーのモノトーンコーデに、デニムのような少しラフな素材を組み合わせるとカジュアル感が出ます。鮮やかな色をアクセントとしてスカーフやバッグに取り入れたり、シンプルなカットの服を選んだりすることで、過剰にドレッシーに見えるのを防ぎましょう。
ウィンタータイプの特徴である洗練されたクールな雰囲気は、ほかのタイプにはない魅力です。コンプレックスに感じる点も色やスタイリング次第で魅力に変えられるので、色づかいやアイテムの組み合わせを工夫して、ファッションを楽しんでくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
