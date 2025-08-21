「脚、長すぎ」長谷川京子、“ママ友と”プライベートの美脚ショット公開「美しすぎる...透明感がヤバイ」
俳優の長谷川京子さんは8月20日、自身のInstagramを更新。プライベートのおしゃれな姿を披露しました。
【写真】長谷川京子の美脚ショット
ファンからは「いつも素敵です」「脚、長すぎ」「美しい」「色っぽくてめっちゃ素敵です」「かっこよすぎです！」「美しすぎる...透明感がヤバイ」「美脚美人さんなので見惚れちゃいました」「抜群のプロポーションでとっても魅力的で素敵ですね〜」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「色っぽくてめっちゃ素敵です」長谷川さんは「ある日の #outfit #dinner #chinese #ママ友と」とつづり、3枚の写真を投稿。食事をしたレストランの前で撮影したと思われる全身のソロショットです。黒いトップスと水玉のミニスカート、ハイヒールを着用。超ミニ丈のスカートからは美脚がすらりと伸び、圧巻のスタイルです。背景の壁のデザインも相まって、プライベートとは思えない美しいモデルショットとなっています。
美腹筋際立つショットも4日には「あ、気がついたら8月だ！！」とつづり、美しい腹筋が際立つショットを公開していた長谷川さん。ファンからは、「腹筋+ボーダーかっこいい」「めっちゃ素敵」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
