俳優松山ケンイチ（40）が21日、都内で行われた映画「リンダリンダリンダ 4K」（22日公開）前夜祭舞台あいさつにサプライズで登場した。

ブルーハーツの名曲に彩られた青春映画の金字塔を20年ぶりに4Kデジタルリマスター版で公開。このイベントのために来日した韓国の人気女優ペ・ドゥナ（45）、前田亜季（40）、香椎由宇（38）、関根史織（39）と山下敦弘監督が20年ぶりに再集結しトークを繰り広げる中、花束を持って現れ、驚かせた。

ステージでは、ペ・ドゥナが演じた韓国人留学生に告白するシーンを再現。「人生最高の告白シーン」という思い入れの強いシーンだけあって、左ポケットからメモを取り出し韓国語で告白する一連のシーンを完全再現した。

ペ・ドゥナが「大好きなシーンを松山さんがもう1度再現してくださってうれしかった」と感激すると、「20年ぶりの告白なんですけどお返事を」。ペ・ドゥナが「嫌いじゃないけど、好きじゃない」という日本語のせりふを即興で返すと大感激。「やっぱりそれだったんですね！ すごくうれしい。『嫌いじゃないけど好きじゃない』って言ってもらいたいと思っていたら、まさにでした」と声を弾ませていた。