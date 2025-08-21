◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）

広島は３位ＤｅＮＡとの３連戦に勝ち越し、３ゲーム差に縮めた。先発の高が７回３安打２失点。無四球で２勝目を挙げた。７回に宮崎に２０球粘られて２ラン。プロ初被本塁打となったが、１０球目から１１球連続でストライクを投じた。打線は４回にモンテロが９号２ラン。８月６本塁打と好調の助っ人はＤｅＮＡ戦で今季６本目、バウアーからは３本目のアーチとなった。７回にファビアンも２戦連発の１５号２ラン。２人で全５打点を稼いだ。バウアーに対し、羽月と大盛をスタメンで起用。機動力を絡めた攻撃を狙い、羽月が２安打３出塁、３盗塁と期待に応えた。

以下は試合後の新井貴浩監督の主な一問一答

―高が好投

「マウンド上での強さも感じるし、ナイスピッチングだったと思います」

―要所で球速が上がった

「そうやね。ランナーを得点圏に背負ってから出力が上がるのはたいしたもの。ホームランを打たれたところも、３−２になってからあれだけゾーンに投げられるわけだから。打たれたけど、自信にしていいと思う」

―好調のＤｅＮＡ打線に対して無四球

「すばらしい。この球場で、振れている打者が多い中、このピッチングができるわけだから。自信にしてもらいたいし、打者に向かって行く気持ちをずっと持ち続けてほしいですね」

―宮崎との２０球はどんな思いで見ていた

「たいしたもんだなって。宮崎がすばらしいバッターというのは当然分かっているけど。あれだけずっとゾーンの中に通せるのはね。ホームランを打たれた打たれなかったではなしに、そこがすばらしい。たいしたもんだなと思って見ていました」

―モンテロが決勝弾

「モンティーもファビも、彼ら２人で全打点。本当にいい仕事をしてくれています。いつも言うように、２人とも謙虚だし、真面目だし、言ったことを素直に聞いてくれる。年齢も若いし、試合に出ながら成長していっているように見えますね」

―最近はそろって好調

「２人とも今年が初めてだけど、経験してきてね。配球であったり、慣れてきていると思うし、いろんな意味で精神的にも慣れてきていると思います」

―バウアーに対して打線を組み替え、揺さぶった

「やっぱり、相手が嫌がる打線を。（羽月、大盛を起用し）足を使いながらと考えたので、今日のスタメンになりました」

―大事な３連戦に勝ち越し

「欲を言えばキリがないけど、みんなよく頑張ったと思います。残り試合も少なくなってきているので、一戦一戦、また頑張ります」