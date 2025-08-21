◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）

現役最年長４５歳のヤクルト・石川雅規投手が２回６失点と、まさかの乱調で球団ＯＢの松岡弘を抜く神宮最多９２勝目はお預けとなった。打線も４回にホセ・オスナ内野手のソロで挙げた１点に抑えられた。高津臣吾監督は「あれだけ長打を打たれる訳ですから。投げる球も甘かったんだろうし、タイミングを崩すこともできなかったかな。（相手打線が）つながりだしたら止まらないというね。長打もああやって絡められると、ビッグイニングをつくられてしまうので、反省するところが多いですね」と石川の投球内容を厳しい表情で振り返った。

石川は序盤に崩れた。初回２死一塁で岡本に三塁線を破る二塁打を浴び、この打球を左翼手の内山が処理に手こずる不運も重なり、先制点を献上した。

２回には無死二塁からリチャードに左中間席への２ランを被弾。さらに２死から泉口に左中間二塁打、佐々木に右前適時打、丸には２ランを浴びた。この回一挙５失点。悔しさをにじませ、この回限りでマウンドを降りたベテランは「先発の役割ができなかったので、先制点もそうですし、ロングを打たれてしまったところですね」と悔しさをにじませた。