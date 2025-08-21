４位・広島は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に５−２で勝利し、３位と３ゲーム差とした。

先発の２年目左腕・高太一（２４）がＤｅＮＡ打線に７回３安打２失点の快投を披露。打っては、６月２８日以来の４番に座ったエレフリス・モンテロ（２７）の先制２ラン、前日５安打のサンドロ・ファビアン（２７）が７回にダメ押し２ランを放つなど、助っ人コンビが活躍。投打がかみ合う快勝となった。

以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答



――先発・高が７回２失点の好投

新井監督 ナイスピッチングだったね。マウンド上での強さも感じるし。

――走者を出してからまた直球の球速も上げるなどギアを上げた投球も見せた

新井監督 ランナーを得点圏背負ってから出力を上がるっていうのは、大したもの。（７回、宮崎に２０球投じた末に）ホームラン打たれたところも、あれだけ３―２からゾーンのなかで投げれるわけだから。打たれはしたけど、自信にしていいと思う。無四球っていうのも、素晴らしいと思う。ＤｅＮＡの打者は振れている打者が多いなかで、こういうピッチングできるわけだから。打者に対して向かっていく気持ちっていうのをずっと持ち続けてほしい。

――宮崎への被弾は２０球目。勝負をどういう感じで見ていた

新井監督 大したもんだなと思って。宮崎が素晴らしいバッターなのは当然、分かっているけど、あれだけずっと（ストライク）ゾーンのなかに通せるっていうのは。ホームラン打たれる、打たれないじゃなしに、そこが素晴らしい。

――打線は外国人の２人が全打点を稼ぎ出した

新井監督 モンティもファビも本当にいい仕事をしてくれている。２人とも謙虚でマジメだし、こちらが言ったことを素直に聞いてくれるので。彼らも年齢も若いし、試合に出ているなかで成長していっているように感じます。

――モンテロ８月６本目、ファビアン４本目。長打率も向上中

新井監督 もちろん、今年２人とも（日本球界が）初めてだけれども、配球であったり、そういうものにも慣れてきていると思うし、配球だけじゃなしに、いろいろな面で精神的にも慣れてきているんじゃないかと思います。

――ＤｅＮＡ・バウアーに対し、前日から打線を変更。４番・モンテロ、６、７番に俊足の羽月、大盛

新井監督 相手が嫌がる打線を組もうと。足を使いながらっていう風に考えていたので、きょうのスタメンになりました。