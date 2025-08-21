「ロッテ１２−１０楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが両軍合わせて６本の本塁打が飛び交う壮絶な打撃戦を制し、２連勝。カード勝ち越しを決めた。４番山口が前日の最終打席からパ・リーグ記録に並ぶ４打席連続本塁打を放ち、この日は７打点をマーク。打線をけん引した。

山口は初回に３試合連続となる５号先制２ラン。１点リードの四回には２打席目に６号２ランで突き放し、さらに４点を加え打者一巡して回って来た３打席目に７号３ラン。この回一挙９点を奪った。山口は前夜の最終打席には決勝４号３ランを放って降り、パ・リーグタイ記録の４打席連続本塁打とした。

今季は５月１４日に初昇格。出場３試合連続安打中と好調の中、６月４日に抹消された。「あの日は絶対に忘れないと思うし、見返しにきたつもり。結果出すしかないとは思っている」と話していた。左脚の上げ方を変え、タイミングを早めにとる打法を身につけて５日に再昇格。以来９戦７発と長距離砲の真価を発揮している。

この日は２０歳の吉川がプロ初先発。先制２ランの際に「ヨシ君（吉川）とはファームで一緒に頑張っていたのでなんとか勝ちを付けてあげたい。ちょっと緊張もしていたように見えたので点を取ってあげれて良かったし、もうちょっと点を取ってヨシ君（吉川）に勝ちを付けれるように頑張ります」とコメント。３発目を放ったあとも「ヨシ君に勝ちをつけるだけです」と強調した。

その吉川は５回４安打４失点（自責は１）でプロ初勝利。左腕から最速１４９キロの直球主体の投球で、二回まで走者を許さない立ち上がり。１０点のリードとなった五回には安打と四球で無死一、二塁とされ、太田に中前適時打を浴びた。さらに１死満塁からソトの失策で２点を失ったが、後続を断った。

「最初から全力出していってあとは気合でなんとかするみたいな感じの自分の中でのプランだったので、思っていた通りと言えばまあその通りになったのかなと思うんですけど、疲れてきた中でできる最善の択っていうのをもっと増やせていけたらなと思いました」とコメントした。