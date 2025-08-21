◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝に王手をかける１９９勝目を挙げた。チームはヤクルトを破り、勝率を５割に戻した。田中将は５回を３安打１失点、無四球の４奪三振、８１球の熱投で神宮球場では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりの勝利となる今季２勝目。打線は１回に先制、２回にはリチャード内野手と丸佳浩外野手２本の２ラン本塁打などで一挙５点を挙げ、９回にも１点を追加した。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―田中将が５回１失点

「立ち上がりちょっと球走ってなかったけど、何とか切り抜けて、そこからちょっと上がってきたし」

―８１球で交代

「結構登板空いてるピッチャーも多いし、何とか勝たせてあげたかったんで」

―打線が序盤に大量得点で援護

「それが大きかったかな。最後もああいうところで１点取ったりして。いい形なんでね、明日からにまたつなげたいなと」

―田中将は次回日米通算２００勝へ

「頑張ってもらうよ。（来週木曜に）そのまま」