俳優・大澄賢也（５９）の最新ビジュアルに注目が集まっている。

大澄は１８日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に上田竜也とゲスト出演。夏休みの「ハライチ」澤部佑の代打ＭＣで登場した坂上忍らとトークし、「今年俺還暦。バラエティー久しぶりなの。１０年ぶりぐらいよ」と語ってスタジオを「え〜！」と驚かせた。

放送後は自身のインスタグラムで「フジテレビ ＃ぽかぽか お邪魔しました 音楽劇『謎解きはディナーのあとで』で初共演する上田竜也くんと」とオフショトを投稿。

「久々のバラエティー番組でしたが、楽しいひと時でした 旧友、戦友なＭＣの坂上忍くんとも久しぶりに会えて嬉しかったですね 竜也くんとも生放送の合間で色々と話ができて、距離感もグンと近くなった感じ。また、今日からの稽古が楽しみ」とつづった。

大澄は白髪交じりの髪とヒゲでダンディーに変ぼう。舞台やドラマ、映画など幅広く活動しており、ネット上では「大澄賢也さん、還暦に？？」「久しぶりで素敵な歳の重ね方されてる」「風ぼう変わりましたね」「イケオジになりすぎててやべぇ…めっちゃくちゃかっこいいやん！しっぶ！」「今は落ち着かれたのかイケおじに」「誰かと思った」「めちゃくちゃイケおじになられててビビっちゃった」「いつまにか、激シブダンディーになっておられる！」「イメージがすごく変わった」と驚きが止まらなかった。