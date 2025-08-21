お笑いコンビ・チョコレートプラネットが２１日、東京・国立代々木競技場第二体育館で結成２０周年記念ライブ「ＵＬＴＲＡ ＳＷＥＥＴ ＧＡＬＡＸＹ」の２日目公演を開催。１部ではミュージカル「風呂キャンセル界隈長田と、風呂に誘う白小僧のミュージカル」、２部ではおなじみのフェス「ＣＨＯＣＯ ＦＥＳ２０２５」という全２部制で、会場は終始、笑いと歓声に包まれ、熱気に沸いた。

１部ではＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの八乙女光と有岡大貴がサプライズ登場した。チョコプラの結成時を回想する一幕で、八乙女が若かりし頃の長田庄平、有岡が松尾駿を熱演し、コンビ愛を歌うミュージカル楽曲の歌唱も披露。予期せぬゲストにどよめきと黄色い歓声も上がった中、松尾本人は「なんか美化されすぎてね！？」と思わずぼやいていた。

また八乙女と有岡の出演シーンでは、長田本人が「ありがとうここまで一緒にいてくれて！」と松尾に感謝を述べる一幕もあった。終演時に長田は、そのシーンを振り返り「ありがとうって言ったらこいつ（松尾）が号泣していた」と暴露。松尾は「ＪＵＭＰが出てきて、うわーってなってるの見てうれしすぎて泣いちゃった」と思わずこみ上げたことを苦笑いで明かし、長田も「俺も本当に泣きそうになった」と続いていた。

同作はお風呂に入るのを面倒に感じている長田が、風呂に入るまでを描いたシュールな物語。八乙女や有岡以外にも佐藤栞里、渋谷凪咲、永尾柚乃ら豪華俳優陣に加え、シソンヌや渡辺直美ら芸人仲間も出演した。

ミュージカルとは一変し、２部のチョコフェスでは、超特急やＤＡ ＰＵＭＰといったグループが熱いパフォーマンスで魅了。さらにサプライズゲストとして、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳも出演。チョコプラとの異色のコラボステージを繰り広げた。

また２０日の公演では、ミュージカルにＭ！ＬＫ・佐野勇斗と俳優・笠松将がサプライズ登場していた。２日間に渡る公演でチョコプラは、自らのアニバーサリーイヤーを豪華なゲストとともに盛大に祝福した。