Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、8月23日（土）の放送に、声優の豊永利行がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

8月23日（土）放送のゲスト・豊永利行は、『デュラララ!!』の竜ヶ峰帝人役や『ユーリ!!! on ICE』の勝生勇利役、『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のポップ役など、様々な作品で活躍している人気声優だ。

佐久間とは、8月2日（土）～4日（月）に開催された「朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の鎮魂歌（レクイエム）』」で初共演。お互いの印象など、共演した際のエピソードも飛び出す。

番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、アーティストとしても活動している豊永の楽曲制作におけるこだわりについて深掘り。豊永が「まだまだしゃべり足りない」と振り返るほど、大盛り上がりとなった収録の模様を送る。

番組収録を終えた豊永利行は、以下のようにコメントしている。

先日の朗読劇「約束の鎮魂歌」で初めてご一緒させていただいたのですが、以前から僕のことを知っていた／話したかったという、とても嬉しいお言葉をいただき、すぐに「佐久間さん」から「さっくん」に呼び方が変わるくらい猛スピードで仲良くさせていただきました。

距離の縮め方が絶妙で、さっくんの人柄と仕事に対する姿勢のバランスがとても良い方だなぁと感じました。

さっくん、ずーーーーっとしゃべってます、すごいしゃべります、すごいです。

なのに、まだまだしゃべり足りない…そう思わせてくれる彼のスキルは、天性であり本能なのかもしれません。

今回の話の続きをしたいので、また呼んでください（笑）。

楽しい時間を、本当にありがとうございました♪

※豊永利行がゲスト出演する8月23日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250823200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man・佐久間大介

■ゲスト： 豊永利行 ※8月23日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916

■推奨ハッシュタグ： #マテムり

■メール： matemuri@joqr.net