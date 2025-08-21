不安に飲まれない！【片思い中でもブレない自分】をつくる方法♡

好きな人を思う時間が増えるほど、不安やモヤモヤも増えていくのが“片思い”の辛いところ。「脈なしだったらどうしよう」「LINEの返信がないのは嫌われたから？」など、ついネガティブな考えにとらわれがちですよね。でも、大切なのは〈自分の心の軸〉をしっかり保つことかもしれません。今回は、片思い中でも不安になりすぎず、自信を持って毎日を過ごすための方法を体験談やインタビューをもとにご紹介します♡

恋以外にも夢中になれるものを持つ

片思いに全神経を集中させると、相手の一挙手一投足に敏感になりすぎて、不安が膨らんでしまいがち。 そんなときは、恋愛以外にも“熱中できるなにか”を見つけてみましょう。 たとえば、趣味の時間を増やしたり、推し活やバイト、友だちとの時間を大切にしたりするのも◎ 恋愛だけに依存せず、自分の世界を充実させることで、心のバランスが整い、結果的に恋にも余裕を持って向きあえるようになりますよ。

自分の魅力を知って【自己肯定感】を育てる

「私なんてどうせ」と、自分を否定する癖があると、恋愛の不安はどんどん強くなってしまうかもしれません。 そんなときは、自分の長所や頑張っていることをノートに書き出してみてください。 たとえば、「人の話を丁寧に聞ける」「〇〇が得意」「笑顔を褒められたことがある」など、どんな小さなことでもOKです！ 「私には魅力がある」と少しずつ信じられるようになると、恋愛でも「好きになってもらえるか不安」より、「私は私のままでいい」と思えるようになりますよ。

期待しすぎず、今の【好き】を楽しむ気持ちを忘れない

片思い中に不安になる理由のひとつが、「この恋を絶対に成功させたい」という気持ちからくる“期待の高さ”。 「彼と話せただけでもうれしい」「好きって思えるこの気持ち、大事にしたい」そんな風に、“今の気持ちを楽しむ”ことを大切にしてみてください。 自然体でいられるあなたは、きっと1番魅力的に映るはずです♡ いかがでしたか？ 今回は、片思い中でもブレない自分をつくる方法についてご紹介しました。 自分の心の持ち方次第で、不安とうまく付きあいながら前向きに進むことができるはず！ 焦らず、じっくり、あなたらしいペースで、“好き”を大切に育てていってくださいね♡

