Image: MINI Japan

伝統をまといながらも、中身は先端。

ちっちゃ可愛いクラシックMini時代から66年、BMWが手掛けるようになってからも24年という歴史を重ね続けているMINI（ミニ）。

1959 年の誕生当時、大型車全盛時代にあえてMiniは究極のミニマリズムを追求。小さなボディからは想像できないほどの快適な車内空間と低燃費を実現し、登場時は「革命的なクルマ」と呼ばれ、丸いライトとハッチバックのボディデザインから、ファッションアイコンとしても愛されてきました。

そんなMINIが2024年にフルモデルチェンジをし、新たなモデルがラインナップに加わりました。それが完全電気自動車の「MINI ELECTRIC.」。日本市場での量産モデルとしては初の電気自動車です。

ひと目見ただけで「MINIだ！」とわかる、ポップで愛嬌のあるスタイリングを受け継ぎながらも刷新された新時代のMINI。

ちょうどいいコンパクトSUV「MINI ACEMAN.」

ここでフォーカスするのは、電気自動車専用モデルの「THE NEW ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN.（エースマン）」です。

このモデルの特徴を一言でいうと、日本にピッタリなプレミアムコンパクトSUVですね。都市部での運転を想定したシティクロスオーバーと言ったほうが、イメージに合うかな？

ボディ全体のイメージとしてはクリーンで洗練されたフォルムが印象的で、全長4,080mm、全幅1,755mm、全高1,515mmというボディサイズ。

「MINI ACEMAN.」は電気自動車専用として作られたモデルで、MINI ELECTRIC.のなかでも中間に位置する“ちょうどいいサイズ感”。日本の狭い路地でも運転しやすいはず。

多角形スタイルのLEDヘッドライトは、機能性を高めるだけでなく、3種類のシグニチャー・ライトから光りのパターンを選択できるのもポイント。

ヘッドライトを点灯させたときの印象も穏やかで馴染みやすい。

そして大きなグリルもポイント。MINI伝統のフロントグリルが進化し、八角形スタイルに。遠くから見てもMINIらしさが伝わります。

イギリス国旗であるユニオンジャックを彷彿させるテールライトもアイコニック。ほかのライトパターンも選べます。

サイドシルエットを見ると、フェンダーラインの陰影や、ここにも多角形を用いたホイールデザインに力強さを感じます。※グレードやトリムにより異なる場合があります。

大都会の摩天楼のなか、アスファルトの上をスイスイ走るのが似合うイメージですが、アウトドアやキャンプにも連れていきたくなりますね。

総じて伝統×モダンでまとめられたエクステリアデザイン。これは新生MINIの魅力となっています。

テックを詰め込んだ新しいインテリア

一方で車内には先端技術がたっぷり詰め込まれています。

運転席と助手席の中央に丸型のセンター・メーターがあるのはクラシックMiniから続く伝統ですが、「MINI ACEMAN.」を含む新型のMINIは、ほかのメーター類をことごとく省き、円形センター・ディスプレイにほとんどの機能を集約させているんですよ。

どうですか、このスッキリとした視界は。良いよねえ。円形センター・ディスプレイの全域を使った表示も大歓迎すぎる。

操作はスワイプやタッチで直感的。背景画像をMINIアプリから設定して、好みのデザインにパーソナライズすることもできるし、「Hey MINI!」と呼びかければ、音声コントロールも可能です。スマートフォン世代を狙い撃ちにしているUIすぎる。

そして、なかでも注目したいのが「MINIエクスペリエンス・モード」。

円形センター・ディスプレイか、真下にあるトグルスイッチを操作するだけで、走行モードやディスプレイ表示、アンビエント・ライト、ダッシュボードへの光のプロジェクション、さらには車内サウンドまでインテリア全体を一括で切り替えることができるんです。

走行性能に直結するモードから気分や好みに合わせて空間を演出するモードまで、MINIならではの仕掛けが詰まったモードは最大8種類。

たとえば、メディアやコンテンツにより没入できる「ビビッド・モード」では、再生中の楽曲のジャケット写真などをMINIが認識し、アンビエント・ライトの色を25色から自動で選定。シーンに合わせて車内が自在に表情を変える、そんな新しいデジタル体験が楽しめるのです。

そしてもうひとつ。外部に露出しているコントローラーは、エンジンスタートやパーキングなど最小限にとどまっていますが、ここも技が効いています。操作子をあえてツマミタイプにしてるんですよ。

これは、クラシックMini時代のトグルスイッチを現代に蘇らせたものなのでしょう。スッキリ&スムーズなインテリアデザインでまとめるなら、タッチパネルだけにすることも可能だったでしょうに、あえてキャラクター性を残してきた。こういう遊び心っていいですよね。

MINIならではのゴーカート・フィーリング

ドライバーのステアリング、アクセル、ブレーキ操作に対して車体がダイレクトに反応するフィーリングから、まるでゴーカートだと言われているMINI。1960年代には世界でもっとも華やかなレースのひとつ、モンテ・カルロ・ラリーで勝利を重ねるなど、モータースポーツの舞台でも活躍してきた歴史を持ち、そのスポーツ性は今も昔も世界中で認められています。

停止状態から時速100kmまでわずか7.9秒で到達（MINI ACEMAN Eの場合）するスピード感と、電気モーターが組み合わさったことで、楽しさMAXなクルマが完成したのです。

実際に「MINI ACEMAN.」を含む新型MINIの走行モードには、ゴーカート・モードを用意。MINIのハイパフォーマンスモデル、John Cooper Works（JCW）にインスパイアされたもので、パワーステアリングと電気モーターのセッティングによって、ゴーカートのようなワクワクするドライブ体験にアップデートされます。

それにともない、センター・ディスプレイはレーシングなデザインとなり、赤いアンビエント・ライトで車内が照らされます。ますます気分がアガる。

自分のライフスタイルにあったMINIを

MINI ELECTRIC.のその他ラインナップ「ALL-ELECTRIC MINI COOPER.（クーパー）」と「ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN.（カントリーマン）」も見てみましょう。

コンパクト性を重視した3ドアボディの「ALL-ELECTRIC MINI COOPER.」は、MINIのアイコンといえるでしょう。

普段、ひとりや少人数でドライブする人であれば、一番走らせやすいモデル。キャッチーでスタイリッシュなデザイン。

そして「ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN.」は、MINIでもっとも大きなボディを持つSUV。

ラゲッジスペースが広く、天井にはしっかりとしたルーフレールもあるので、ゴルフやスキーといったアクティビティや、家族揃ってのキャンプだって問題なし。

大中小のボディサイズが用意されたMINI ELECTRIC.は、新しい時代のモビリティとしてそれぞれのライフスタイルにフィットするはずです。

伝統を引き継ぎながら進化していく

MINI ELECTRIC.を見て、受け継ぐもの、そして刷新されるものもある、ということを感じました。

わたしたちとクルマ、クルマと社会の関係性が進化していくなか、伝統を大事にしながらもハイレベルな先進性を実現していくMINI。これからクルマを買う方、そして新しいクルマへの乗り換えを考えている方々にも、一度乗ってみて欲しい。そんなMINI ELECTRIC.なのでした。

Source&Image: MINI Japan