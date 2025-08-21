◇プロボクシング 日本ウエルター級タイトルマッチ＆WBO―APウエルター級王座決定戦10回戦 セムジュ・デビッド 《TKO8回2分58秒》 野上昂生（2025年8月21日 後楽園ホール）

日本ウエルター級王者セムジュ・デビッド（32＝中日）が、野上昂生（24＝大橋）を8回2分58秒にレフェリーストップによるTKOで下し、日本王座3度目の防衛に成功するとともに、王座決定戦としても行われたWBO―APのベルトも獲得した。

前半は野上の左ボディーや右フックなどで劣勢だったが、相手に疲れが見えてきた後半に盛り返した。8回に右ストレートから野上をコーナーに追い詰めて連打したところで、レフェリーが試合をストップ。両肩に2本のベルトを掛け「簡単な試合ではなかったけど、勝ててよかった」と喜んだ。

2021年東京五輪にウガンダ代表として出場し、ミドル級で8強入りした。中日ジムで20年以上、トレーナーを務めているイヌ・ジョフレ・ジェフ氏の勧めで23年9月に来日。名古屋の栄にあるジム近くに住んで練習を重ねてきた。

祖国には8歳の息子と母がおり、「ホームシックになった」と5月から2カ月ほど帰国したが、それ以外はボクシングに打ち込んできた。これで9勝5KO1敗。WBO―APの王座を獲得したことで世界ランクも手に入れたが、「まずはアジアで一番強いボクサーになりたい」とOPBF王座に照準を当てた。

中日ジムの東信男会長は「次戦は大橋会長にお願いしている」と話した一方で、6月に世界挑戦に失敗し、世界ランキングから陥落した佐々木尽（八王子中屋）との対戦についても「去年、対戦の話があった。また話があれば、やる」と興味を示す。デビッドは「次戦は会長に任せている。佐々木の世界挑戦は、ウガンダで見ていた」と話した。