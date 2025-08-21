色褪せ知らずの黒を纏う。ヘインズ「KURO」シリーズに長袖モデルが登場！

どんなコーディネートにもマッチし、汚れも目立たず、使い回しやすい黒Tシャツ。気付けば黒Tばかり着ている、という人も多いかもしれません。

そんな万能な黒Tの最大の弱点が“色褪せ”。どんなに高価なブランド黒Tでも、一度色褪せてしまえば一気に部屋着へと格下げです。

その弱点を補うべく生まれたのがHanes（ヘインズ）の“最高の黒T”「Hanes T-SHIRTS KURO」。特殊な染色法で、色褪せにくいこだわりの“黒”を実現したこのTシャツに、ロングスリーブバージョン「Hanes T-SHIRTS KUROクルーネックロングスリーブTシャツ」（4400円〜4840円）がラインナップしました。

「Hanes T-SHIRTS KURO」では、糸の状態で染色を施してから生地に仕立てる“先染め製法”を採用。手間とコストのかかるこの製法によって、糸の中心部までしっかりと染色され、深みのある黒を実現すると共に色落ちしにくくなっています。

この“先染め”を、ヘインズの定番である3P-T（3枚入りパックTシャツ）赤ラベルで使用している100％コットン糸に施し、これを双糸にして7.0オンスの生地に編み立てたものを採用。

厚みと柔らかさを兼ね備え、ソフトな肌触りとコットンならではの風合いを持った生地で、着心地も快適です。

シルエットは⾝幅と袖幅にゆとりをもたせたアメリカンスタイルで、すっきりシンプルな丸胴仕様。ヘインズのアーカイブをベースにアップデートしたラウンド形状の首周りは、首に快適に馴染むよう後ろ下がりを設け、また、首周りとフェイスラインをもっとも美しく見せるよう最適な襟幅に計算されています。

首元のタグをなくして⽣地と同じく黒を採用したオリジナルのネームデザインをあしらっているため、不快なチクチク感もありません。サイズはS、M、L、XL、XXLの展開で、XXLのみ4840円。8月下旬より発売されます。

>> Hanes「T-SHIRTS SHIRO & KURO」

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆日本ホラーの代表作『呪怨』のオフィシャルTシャツがかなりガチ！映画Tの傑作になる予感

◆Tシャツだけじゃない！ユニクロ×ディズニー「MAGIC FOR ALL」10周年にぬいぐるみも登場するぞ！

◆「空調服」をもっと気軽に。Tシャツ型×速乾素材で普段使いできる1枚が誕生！