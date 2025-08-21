インテリアにもぴったり♡ “おうち時間”が楽しくなる「チルグッズ」6選
おうちで過ごす日も、可愛い小物で気分を上げたいコ集合♡ そこで今回は、“おうち時間”が楽しくなる「チルグッズ」を6つご紹介します。おしゃれなレコードプレーヤーや映え確実なキャンドルなど、インテリアのアクセントにしてみてはいかが？
おうち時間が楽しくなるとっておきのチルグッズ
今年の夏は気温が高すぎて、おうちで過ごす時間が増えそうな予感。そんなときこそ、チル活を楽しまなきゃ♡
インテリアとしても可愛いイチオシグッズ、ご覧あれ！
music
Item 【Gadhouse】Brad Retro record player
場所をとらないコンパクトサイズのレコードプレーヤー。インテリアのアクセントになる配色がツボ♡
Item 【Marshall】Major V Cream
ほどよく甘さを感じられるアイボリーがガーリーさんにぴったり。SNSでも人気なヘッドフォン。
candle
Item 【lovive】ColorStack
韓国インテリア風なキャンドルは置いておくだけでも映え確実。
Item 【Diptyque】BAIES クラシックキャンドル
高級感のある容器で気分が上がる。どんな部屋にも馴染むシンプルなデザインでうれしい♡
coffee
Item 【Bialetti】モカエクスクルーシブ 3カップ ライトミント
パステルカラーに、レトロなシルエットが可愛い♡
Item 【MOMA Bodum】Bodum コーヒーメーカー ホワイトマルチ
シンプルなコーヒーメーカーながら、独特な色使いでしゃれ感たっぷり。1度で12杯分できるから、お泊まり会でも活躍間違いなし！
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海