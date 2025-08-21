インテリアにもぴったり♡ “おうち時間”が楽しくなる「チルグッズ」6選

おうちで過ごす日も、可愛い小物で気分を上げたいコ集合♡ そこで今回は、“おうち時間”が楽しくなる「チルグッズ」を6つご紹介します。おしゃれなレコードプレーヤーや映え確実なキャンドルなど、インテリアのアクセントにしてみてはいかが？

おうち時間が楽しくなるとっておきのチルグッズ

今年の夏は気温が高すぎて、おうちで過ごす時間が増えそうな予感。そんなときこそ、チル活を楽しまなきゃ♡

インテリアとしても可愛いイチオシグッズ、ご覧あれ！

music

Item 【Gadhouse】Brad Retro record player

場所をとらないコンパクトサイズのレコードプレーヤー。インテリアのアクセントになる配色がツボ♡

Brad Retro record player 24,600円／Gadhouse（アンリミット）

Item 【Marshall】Major V Cream

ほどよく甘さを感じられるアイボリーがガーリーさんにぴったり。SNSでも人気なヘッドフォン。

Major V Cream 22,980円／Marshall（完実電気）

candle

Item 【lovive】ColorStack

韓国インテリア風なキャンドルは置いておくだけでも映え確実。

ColorStack 870円〜／lovive

Item 【Diptyque】BAIES クラシックキャンドル

高級感のある容器で気分が上がる。どんな部屋にも馴染むシンプルなデザインでうれしい♡

BAIES クラシックキャンドル 10,450円／Diptyque（Diptyque Japan）

coffee

Item 【Bialetti】モカエクスクルーシブ 3カップ ライトミント

パステルカラーに、レトロなシルエットが可愛い♡

モカエクスクルーシブ 3カップ ライトミント 8,000円／Bialetti

Item 【MOMA Bodum】Bodum コーヒーメーカー ホワイトマルチ

シンプルなコーヒーメーカーながら、独特な色使いでしゃれ感たっぷり。1度で12杯分できるから、お泊まり会でも活躍間違いなし！

Bodum コーヒーメーカー ホワイトマルチ 14,850円／MoMA Design Store 表参道

