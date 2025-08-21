チョコプラ20周年ライブ、Hey! Say! JUMPメンバー＆GENERATIONSら豪華ゲストサプライズ登場 約4時間の圧巻ステージ【ULTRA SWEET GALAXY】
【モデルプレス＝2025/08/21】お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が8月20日・21日の2日間、東京・国立代々木競技場 第二体育館にて「チョコレートプラネット20周年記念ライブ『ULTRA SWEET GALAXY』」を開催。豪華ゲストも出演し、ミュージカルと音楽フェスと届けた。ここでは、2日目となった21日公演の様子をレポートする。
同公演は、チョコレートプラネット（以下：チョコプラ）の結成20周年を記念したイベントで、ミュージカルと音楽フェスの二部構成で実施。先行販売された10万円の豪華特典付きプレミアムチケットも販売され、即日完売したことでも話題を集めた。
第一部のミュージカル「チョコミュ」には、佐藤栞里、渋谷凪咲、永尾柚乃といった豪華ゲストに加えて、シークレットゲストとして、チョコプラと「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）でともにレギュラーを務めるHey! Say! JUMPの有岡大貴と八乙女光が登場。第二部の「CHOCO FES 2025」では、チョコプラを「GENERATIONSの公式お兄ちゃん」として慕う中務裕太が所属するGENERATIONSがサプライズ出演し、チョコプラとシソンヌとのコラボレーションステージで会場を大いに盛り上げた。
第一部の「チョコミュ」は、疲れ切ってお風呂に入れない長田を、松尾扮する白小僧が「精神世界」を巡る旅にいざなう物語。精神世界では次々と雑念や思い出、不思議なキャラクターが登場し、長田は自身の葛藤や迷い、過去と向き合っていく。
同ミュージカルでは、シソンヌがチョコプラと決勝で並んだ「キングオブコント2014」をテーマにした楽曲を歌うなど、現実世界とリンクした楽曲も多数。さらに、“泡猫”役を務めた渡辺直美が、泡をモチーフにした白のボリューム満点のド派手衣装姿で登場し、圧巻の歌唱力で盛り上げた。
終盤の長田が無事に風呂に入ることができたシーンでは、有岡と八乙女がかつてのチョコプラ役でサプライズ登場。会場から大きな歓声が上がると、有岡、八乙女で美しいハーモニーを響かせながら、チョコプラのこれまでの道や絆、思い出を歌う「チョコプラになれてよかった」を歌唱。長田と松尾は感極まった表情を浮かべつつ、有岡と八乙女がチョコプラを演じたことについて「何か美化されすぎじゃない？！」とツッコみ、会場を笑わせせた。
第二部では、豪華アーティストとチョコプラがコラボ。レゲエ好きを公言している松尾は、“神様”と呼ぶアーティスト・PUSHINとのコラボパフォーマンスも。最後にPUSHIMも「神様で〜す！」と返すなど、終始笑顔溢れるステージとなった。
超特急のステージでは、楽曲「Burn！」曲中にチョコプラの2人が登場。最後には会場全体で TT兄弟（チョコプラ扮するキャラクター）の“Tポーズ”を披露し、超特急のメンバーも、チョコプラと観客へ「ありがティー！」と感謝のメッセージを送った。
DA PUMPは、1曲目からヒット曲「U.S.A」を披露し、曲中にチョコプラの2人が参戦。松尾はMCで、DA PUMPへレゲエ風のダンスを伝授した経験を明かし、松尾がMVにも出演した楽曲「Pon de SKY, Pon de STAR」もパフォーマンスした。
サプライズで登場したGENERATIONSは、チョコプラ、シソンヌとともに「Choo Choo TRAIN」を披露。最後には3組で黒いパーカーを羽織り、チョコプラの持ちネタ「Mr.Parka jr.」で、約4時間に渡るイベントを締めくくった。（modelpress編集部）
【出演者】
チョコレートプラネット、とにかく明るい安村、パンサー（菅良太郎、向井慧）、シソンヌ（じろう、長谷川忍）
ジャングルポケット・太田博久、渡辺直美、スパイク（松浦志穂、小川暖奈、横澤夏子
男性ブランコ（浦井のりひろ、平井まさあき）
佐藤栞里／渋谷凪咲／永尾柚乃
シークレットゲスト：有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）
【出演者】
チョコレートプラネット／美炎-BIEN- （チョコレートプラネット、パンサー）／Mr.Parka jr（チョコレートプラネット）
インポッシブル（えいじ 、ひるちゃん）／AMBULANCE（シソンヌ）如月マロン（ジェラードン ・ かみちぃ）
ゴッドタレントパフォーマンス（TT兄弟、とにかく明るい安村、 ジェラードン）
PUSHIM／DA PUMP／超特急
サプライズゲスト：
GENERATIONS
【セットリスト】
・如月マロン（ジェラードン）
M1：「affogato」
M2：「イチゴのショートケーキ」
※アタック西本（ジェラードン）出演
・インポッシブル
M1:「糸」
・美炎-BIEN-（チョコプラ、パンサー向井慧・菅良太郎）
M1:「fire nose…／BOX LOVe MEDLEY」
M2:「口呼吸／木漏れ鼻／鼻水木 MEDLEY」
・PUSHIM
M1：「I WANNA KNOW YOU」
M2：「Feel it」
M3：「I pray（acoustic)」
M4：「Forever」
※松尾（チョコプラ）出演
・超特急
M1：「Steal a Kiss」
M2:：「メタルなかよし」
M3：「Summer love」
M4：「Burn！」
※チョコプラ出演
・DA PUMP
M1：「U.S.A」
M2：「Pon de SKY, Pon de STAR」
※チョコプラ出演
・TT brothers、Tonikaku、Gerrardon
ゴッドタレントパフォーマンス
※TT兄弟、とにかく明るい安村、ジェラードン出演
・チョコレートプラネット
1：オキシクリーン生コマーシャル
2：AGF CMソング歌唱「いつでも、ふぅ」
・AMBULAND（シソンヌ）
M1：「SHINOBU」
※チョコプラ出演
・サプライズゲスト：GENERATIONS
M1：「AGEHA」
M2：「Choo Choo TRAIN」
※チョコプラ・シソンヌ出演
・Mr.Parka jr. feat. Dr.Turtleneck（チョコプラ）
M1:「Mr.Parka jr.」
※シソンヌ・GENERATIONS出演
