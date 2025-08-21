日本の魚離れが進んでいる中、ブリやイクラ、ウナギなど海産物を扱う企業が海外市場を狙っています。ビジネスチャンスをつかもうと、海外の企業との交渉に奮闘していました。

◇

東京ビッグサイトで開催されている「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」。世界中から水産物を扱う企業が集結し、自社の商品や技術をアピールするイベントです。

例えば…。

記者

「未来を感じさせる光る水槽のような装置があります」

これは、カキやエビなどのえさを人工的に作ることができる装置。

SEAPAジャパン オーストラリアの企業

「（カキ・エビの）赤ちゃんに与えるもの。えさを作るのが今まで大変だった。安定化・効率化させている」

記者

「海外の方が商談に来ています」

世界とのビジネスチャンスをつかめるとあって、日本企業も気合い十分。

高知から来た、ウナギを扱っている企業は…。

フジ物産株式会社 新立勝之さん

「日本の伝統文化ウナギを国外に出したい。そのきっかけ作り」

目指すは、ウナギの海外進出。特にかば焼きは、世界ではまだメジャーではないといいます。なぜ、世界に目を向けたのか。

フジ物産株式会社 新立勝之さん

「日本でウナギ食べる人が減少」

そう、ウナギのみならず、日本の魚離れは、深刻な状態。

1人が1年で消費する魚の量は、20年ほど前と比べて半分ほどになっていて、輸出を強化したいという日本企業も増えているといいます。

北海道の釧路から来た企業も、その一つ。

マルサ笹谷商店 笹谷剛社長

「（海外）一部には出しているけど、まだまだ輸出にも力を入れたい。海外のお客さんが多い。ぜひイクラ食べてもらって、北海道のおいしいイクラ」

すると、食いついたのはロシアの企業。

ロシアの商社

「今ちょうど商談している。このイクラうまいんですよ。日本の状況を知るためには、こういうの大事」

一方、輸出に力を入れている愛媛の企業は、地元の名産、ブリが売りです。

オンスイ 東京営業所長 森山恒さん

「養殖のブリを完全に血抜き処理をして冷凍して海外に輸出」

ブリは、日本が輸出している水産物の中で2番目に多く、その1番の輸出先がアメリカです。今、苦しんでいるのは…。

オンスイ 東京営業所長 森山恒さん

「トランプ関税でちょっと落ち込んでいる」

トランプ関税の影響で、アメリカへの輸出が落ち込む中…。

オンスイ 東京営業所長 森山恒さん

「今まで取引のない国とも取引が始まったりする。（イベントは）役には立っている」

中国との取引をしている企業も、課題を抱えています。タイ、ハマチ、シマアジなどを扱っている会社は…。

イヨスイ 荻原寿夫取締役

「（福島第一原発の）処理水の問題はまだ緩和されていない」

福島第一原発の処理水問題で、中国への輸出が、まだ厳しい状態。

イヨスイ 荻原寿夫取締役

「他の国に販路を広げていかないといけないと動いている」

話していたのは、イタリアの企業。

イタリアの企業

「ハマチ。ヨーロッパではハマチに興味がある」

イヨスイ 荻原寿夫取締役

「イタリアにハマチを広げていきたいと。商売につながればいいなと」

◇

魚の消費量が減る中、日本の水産業は新しい活路を見いだそうと奮闘しています。