【ある意味ホラー…】なぜOLは“地縛霊”を雇ったのか？「辞めたいのに辞められない」残業地獄の結末にスッキリ【作者に聞く】
「うえっ…もう22時だ。スーパーがまた閉まってる」。長時間残業を強いられる、いわゆるブラック企業に就職した八田は、退職の意向を伝えても上司に引き止められるばかりで、聞いてもらえない。仕事のもやもやを描いた羽流木はないさん(@warugi871)の漫画『お仕事をがんばる女性の話』が、X(旧Twitter)で話題を集めた。
■上司の引き止めにうんざり…「お化け」を雇う斬新な退職方法
22時を過ぎた社内。プレゼン資料を作成するため、ほとんど誰もいないフロアで残業していた八田は、連日のオーバーワークで疲労が蓄積していた。そこにまだ残っていた上司が励ましに来たため、八田は「この前の話考えてくれましたか？」と退職の意向について尋ねる。しかし、上司は「できたら考え直してくれないか」「もう少しだけ俺と頑張ってみてくれないか」と、引き止めを繰り返すばかりだった。
簡単に退職させてもらえない職場にうんざりした八田が考えた退職方法は、お化けを雇うという斬新なものだった。羽流木はないさんは、このアイデアを思いついたきっかけについて「仕事を辞めたかったとき、言い出すのが気まずくて思いつきました」と語る。
■「最初の伏線がひっくり返される」バズった理由と作者の思惑
5.3万もの「いいね」が集まり、見事にバズった。羽流木はないさんは、その理由について「私自身が最初の伏線が最後にひっくり返されるのが好きなので、そういう驚きがネットで軽く読むにはよかったのかもしれません」と推測する。
「自分の幸せのためにどこまでほかのものを犠牲にできるか？」という問いは、一見邪悪に思えるかもしれない。しかし、食事などを含めると身近な問いでありふれていると羽流木はないさんは語る。「自分だったら『誰を』あるいは『何を』選ぶか、ぜひ自由に想像してもらえれば幸いです」と読者にメッセージを送った。
退職したいのにうまく辞められないという、社会人にとって「あるある」な悩みを、漫画ならではの斬新な方法で解決するストーリーに、多くの共感が集まっている。
取材協力：羽流木はない(@warugi871)
