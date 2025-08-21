BE:FIRST¤¬¥é¥Ã¥Ôー¤È¥¬¥¬¥ó¥â¤Èµº¤ì¤ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡ÖLEO¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢£ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥é¥Ã¥Ôー¤È¥¬¥¬¥ó¥â¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¥á¥Ýー¥º
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿LEO¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¿LEO¡ßINI¾¾ÅÄ¿×¥·¥ç¥Ã¥È①～③
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢8·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿BE:FIRST¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
BE:FIRST¤Ï¡Ö2»þ´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½éÀ¸²Î¾§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
BE:FIRST¤Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥é¥Ã¥Ôー¤È¥¬¥¬¥ó¥â¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¥á¥Ýー¥º¡£ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¡£
ÊüÁ÷¤ò¤ß¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡ÖLEO¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏLEO¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢LEO¤ÈÌÚÍË¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎINI¾¾ÅÄ¿×¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£